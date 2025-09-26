Mette-Marit y Haakon han hablado: así anunciaron el retorno de la princesa Ingrid antes del juicio de su hermano Marius Borg

Después de meses de silencio y escándalo, la casa real noruega comienza a dar señales de un acercamiento familiar. En su más reciente gira oficial, los príncipes Haakon y la princesa heredera Mette-Marit anunciaron que su hija, la princesa Ingrid Alexandra, quien se encuentra estudiando en la Universidad de Sídney, regresará a Noruega para Navidad. Este regreso no solo tiene un valor personal enorme, sino que será uno de los últimos momentos en que la familia esté reunida de forma pública antes de que comience el juicio contra su hermano mayor, Marius Borg.

La princesa Ingrid y su estadía en Australia

Ingrid Alexandra se mudó a Australia durante el verano de este año para continuar con sus estudios universitarios en la Universidad de Sídney, donde está cursando la carrera en ciencias sociales con especialización en Economía Política y Relaciones Internacionales. Esto la ha orillado a dejar de ver a sus padres, y a pesar de que, según reportan algunos medios internacionales, la princesa se siente cómoda en su nuevo entorno académico, es muy probable que extrañe su vínculo familiar.

El príncipe Haakon y Mette-Marit han visitado a Ingrid al menos una vez desde que se fue, y han dicho que la extrañan, aunque reconocen la importancia de que ella viva esta experiencia lejos del ojo público.

Fecha confirmada para el regreso

Durante su visita oficial al valle de Hallingdal, los príncipes anunciaron que Ingrid planea estar de regreso en Noruega para Navidad. Este regreso se convierte en lo que se espera sea la última gran reunión visible de la familia real noruega antes de que se lleve a cabo el juicio de Marius Borg, el cual está programado para realizarse a mediados de enero de 2026 o inicios de febrero.

Con el anuncio de su regreso, muchos medios internacionales han indagado que los príncipes buscan mostrar unidad como familia antes de la situación judicial. Recordemos que, aunque hasta el momento no se han pronunciado al respecto de forma oficial, ha sido Haakon el único que ha compartido que, en conjunto, esperan que los tribunales tomen la decisión correcta respecto a la situación con Marius.

Según reportes de publicaciones noruegas, tanto Haakon como Mette-Marit continuarán con sus compromisos oficiales, aunque de ser necesario, sí buscarían adaptar su agenda.

El juicio de Marius Borg

Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, enfrenta 32 cargos distintos, dentro de los que se encuentran acusaciones de agresión sexual, amenazas y violencia. El juicio de Borg ha sido fijado para celebrarse a principios de año y tiene estimado durar hasta el 13 de marzo.

Ante este panorama, el regreso de la princesa Ingrid para Navidad, además de representar un reencuentro con sus padres Mette-Marit y Haakon, y su hogar, podría tener cierta carga simbólica: representa un momento en familia antes de que la atención mediática y legal aumente en un período en el que la Casa Real será observada de forma minuciosa por el mundo.