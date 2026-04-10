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Realeza

Mia Tindall impone estilo a sus 12 años en Ladies’ Day junto a su madre

Ladies’ Day vuelve a confirmar por qué es uno de los eventos más elegantes del calendario británico.

Abril 10, 2026 • 
Karen Luna
Zara Tindall Attends Cheltenham Races

Mia Tindall impone estilo a sus 12 años en Ladies’ Day junto a su madre.

Getty Images

Hay momentos en los que el estilo no entiende de edades, y eso quedó clarísimo cuando Mia Tindall apareció en Ladies’ Day junto a su mamá, Zara Tindall. Con solo 12 años, Mia no solo acompañó… también se robó las miradas con un look que confirma que el gusto por la moda viene de familia.

Un look elegante (y muy bien pensado)

Ladies’ Day es uno de esos eventos donde la elegancia es casi un código no escrito. Sombreros, vestidos impecables y ese aire sofisticado que tanto nos gusta ver. En medio de todo eso, Mia logró destacar con un estilo que se siente fresco, adecuado a su edad y perfectamente cuidado.

Lejos de looks exagerados, su elección fue sutil, pero con detalles que marcan diferencia con cortes clásicos, tonos armoniosos y una vibra que se siente natural. Es ese tipo de outfit que no intenta llamar la atención… pero lo logra.

Por su parte, Zara Tindall mantuvo su ya conocido sello elegante, logrando una combinación visual con su hija que se veía coordinada sin ser idéntica. Ese equilibrio (que parece fácil, pero no lo es) fue parte clave del encanto.

Randox Grand National 2026 - Ladies Day - Aintree Racecourse

Ladies’ Day vuelve a confirmar por qué es uno de los eventos más elegantes del calendario británico.

Getty Images

El estilo también se hereda

No es la primera vez que vemos a Mia en eventos públicos, pero sí una de las ocasiones donde su estilo comienza a tomar más protagonismo y es inevitable pensar que crecer rodeada de figuras como Zara influye muchísimo en su forma de vestir.

Porque más allá de las tendencias, lo que destacó fue su seguridad y naturalidad, Mia no parecía incómoda ni “disfrazada”, sino totalmente en sintonía con lo que llevaba y eso, hoy en día, es prácticamente la definición de estilo.

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Eventos como Ladies’ Day siguen siendo una vitrina clave para observar cómo evoluciona la moda en la realeza y justo ahí es donde nuevas generaciones, como la de Mia, empiezan a escribir su propia narrativa.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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