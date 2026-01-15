Muere la princesa Irene, la hermana y gran aliada de la reina Sofía, a los 83 años

La princesa Irene de Grecia, hermana menor de la reina emérita Sofía, falleció este 15 de enero de 2026 a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, su muerte fue confirmada oficialmente por la Casa Real española a través de un comunicado.

“Sus Majestades el Rey y la Reina y Su Majestad la Reina Sofía lamentan anunciar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia hoy a las 11:40 a.m. en el Palacio de la Zarzuela en Madrid”.

¿De qué murió la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía?

A mediados de 2024, se dio a conocer que la princesa Irene de Grecia padecía de problemas cognitivos, pero sin dar mayores detalles sobre la enfermedad, que poco a poco fue deteriorando su estado de salud.

La princesa que había llevado una vida muy activa realizando diversas actividades benéficas, terminó su días en silla de ruedas por sus dificultades físicas, entre ellas la disfagia (problemas para tragar), que limitó por completo su vida pública.

La última vez que se le vio en público fue en la boda de su sobrino, el príncipe Nikolaos de Grecia, y Chrysi Vardinogiánni, en Atenas, en febrero de 2025.

La salud de la princesa Ingrid tuvo una fuerte recaída y la reina Sofía canceló sus compromisos en Palma de Mallorca para poder permanecer a su lado hasta su muerte.

Reina Sofía y la princesa Irene de Grecia Getty Images

¿Cómo fue la vida de la princesa Irene de Grecia?

Irene de Grecia nació el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo en Sudáfrica, cuando la familia real de Grecia se encontraba en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, era hija del rey Pablo I y la reina Federica de Grecia.

La princesa nunca se casó y tampoco tuvo hijos, por lo que dedicó su vida a las causas humanitarias y sociales, sobre todo en la India, donde vivió un largo periodo de su vida, hasta que se instaló de forma definitiva en un departamento del Palacio de la Zarzuela, completamente acondicionado para sus necesidades.

Contaba con un equipo de médicos especial y la reina Sofía hacía lo posible por permanecer a su lado y cuidarla durante su enfermedad.

