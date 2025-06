¡No es Kate Middleton! Ellas son las 3 royals que revolucionaron la forma de vestir elegante, según una experta

En muchas ocasiones resulta imposible hablar de realeza sin hablar de moda, ya que la forma de vestir de las royals muchas veces comunica mucho más que sus propias palabras o acciones. Es por ello que la prensa alemana se atrevió a hacer un análisis acerca de quienes han sido las reinas y princesas que más han aportado a la evolución del protocolo real de vestimenta, revelando así que no es precisamente Kate Middleton el personaje más fashion.

En cambio, Letizia Ortiz, Charlene de Mónaco y Magdalena de Suecia se han convertido en todo un ícono de la modernidad y en referentes por excelencia de lo elegante. Así lo afirmó la experta en moda real Nicole Halster, quien ante la revista Bunte aseguró que la esposa del rey Felipe VI “ha revolucionado el código de vestimenta de las monarquías”.

Una experta en moda asegura que Letizia Ortiz es de las royals más elegantes del mundo Getty Images

¿Cómo es que Letizia Ortiz ha revolucionado el mundo de la moda dentro de la realeza?

Halster señaló que la madre de la princesa Leonor provocó que se terminen de una vez por todas “los trajes conservadores y aburridos”. La experta dejó en claro que el estilo de doña Letizia es “más audaz con toques modernos que van más allá del protocolo real tradicional”. Lo mismo dijo sobre la esposa del príncipe soberano Alberto II.

“Muestran más piel, visten cuero en lugar de bouclé y optan por cortes modernos y llamativos. Charlene, Letizia y Magdalena de Suecia aportan un aire fresco a las familias reales. En lugar de romper el protocolo, juegan con destreza con sus límites, demostrando que el estilo de la corona puede ser moderno, audaz y contemporáneo”, comentó Nicole a la fuente citada.

El estilo de Charlene de Mónaco también fue elogiado por la prensa alemana Getty

En general, la experta reflexiona en cómo la ex experiodista no rompe tajantemente las reglas del protocolo, sino que las reinterpreta, adaptándolas a su estilo y demostrando que no todo tiene que ser tan rígido en cuestión de moda. “El resultado de esta fórmula que hacen Charlène, Letizia o Madalena es un elegante equilibrio entre tradición y tendencia”, sentenció la experta.

¿Cómo lucir moderna sin perder elegancia, según la fórmula de Letizia Ortiz?

La experta citada explicó que, tal y como la reina de España lo ha demostrado, no es necesario sacrificar la elegancia a la hora de vestirse a la moda. Halster puso como ejemplo la forma en la que Letizia luce con maestría y”estilo majestuoso” los crop tops, a pesar de que se consideran un defecto protocolario.

Los outfits de Letizia Ortiz siempre causan sensación Casa Real

“Lo lleva con un elegante mono que cubre sutilmente la piel en zonas clave. A finales de mayo, incluso optó por uno de cuero, un material que a menudo se considera demasiado atrevido. Pero esta vez también lo combinó con una prenda que cubría la piel. Gracias a los delicados accesorios y un estilo sencillo, el look resulta moderno, elegante y totalmente dentro de la norma”, explicó la especialista.

Respecto a la princesa Charlene, la experta también puso algunos ejemplos. “Se le considera una de las miembros de la realeza más vanguardistas de todos los tiempos y hoy juega con aún más sutileza con la delgada línea entre la alta costura y lo convencional. En marzo de 2025 ofreció un ejemplo perfecto: lució un vestido de tubo ajustado que cubría elegantemente con delicado encaje y lo que más destacaba del look era la tela transparente que no solo dejaba entrever un estilo elegante, sino que también realzaba con maestría su figura y sus hombros”, expresó Nicole sobre la cuñada de Carolina de Mónaco.