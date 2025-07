¡Bye al pelo cobrizo! Julia Roberts luce el rubio antiedad para mujeres de 50+

Julia Roberts es de las actrices más multifacéticas de Hollywood, la actriz ganadora del Óscar no solo cautiva con sus actuaciones, también con sus drásticos cambios de look para darle vida a sus inolvidables personajes. Recientemente, Roberts sorprendió a sus seguidores al dejar su melena cobriza, y adoptar un rubio platinado.

Julia Roberts cambia al rubio para su película After The Hunt

Como ya ha ocurrido en otros proyectos cinematográficos, la actriz ha tenido que transformar su apariencia para interpretar a sus personajes, y para su nuevo papel en la película After The Hunt, tuvo que abandonar su melena cobriza para adoptar un nuevo tono rubio platinado, que además la rejuvenece.

Esta melena rubia clara con matices dorados, suaviza sus facciones y le aporta un aire sofisticado pero enigmático, que será ideal para interpretar a una mujer que se enfrenta a un secreto de su pasado, que amenaza con salir a la luz, un drama psicológico inquietante en el que también participa el actor Andrew Garfield.

Este cambio de look es solo un reflejo del compromiso de Julia con sus personajes. A lo largo de su carrera, ha demostrado que no teme reinventarse para brillar en la pantalla con sus actuaciones memorables, y no dudamos que a sus 57 años, todavía tiene mucho que aportar en el mundo de Hollywood.

¿Por qué el nuevo rubio de Julia Roberts rejuvenece?

De acuerdo con los expertos en colorimetría, el tono de rubio que luce Julia en After The Hunt rejuvenece por varias razones.

Los tonos rubios, especialmente los cálidos y dorados como el que lleva Julia, reflejan la luz de forma natural. Esto suaviza las facciones, minimiza la apariencia de líneas de expresión y da un efecto lifting en pómulos y mandíbulas.

Cambiar de look con un rubio bien trabajado transmite renovación, energía y seguridad. En el caso de Julia, la elección del color no solo responde al personaje que interpreta, sino también a una imagen más fresca, contemporánea y estilizada que la hace ver más joven.

Si buscas un cambio de look así de drástico y sofisticado, consulta con tu estilista para encontrar el rubio adecuado para tu tono de piel, recuerda que las morenas también pueden aclarar su melena con técnicas en tendencia.