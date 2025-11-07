¿No es una joya real? Este es el verdadero significado del llamativo broche de pirata de la reina Camila

Noviembre es el mes del recuerdo en Reino Unido, Y este 6 de noviembre la reina Camila asistió al tradicional acto del “Field of Remembrance” en la abadía de Westminster en Londres, para rendir homenaje a los soldados caídos antes del día del armisticio. Y aunque el solemnísimo evento está lleno de protocolos y símbolos, hubo un detalle que acaparó más miradas que cualquier otra cosa: un broche con una calavera, dos espadas cruzadas y estética “pirata”. Este accesorio, lejos de ser un capricho irreverente o una pieza extravagante sin sentido, tiene un significado histórico, militar, personal y emocional en la vida de la monarca consorte.

¿Qué representa el broche de la calavera y las espadas que llevó Camila?

Esta es la insignia del regimiento británico The Royal Lancers, cuya divisa oficial es “Death or Glory” (“muerte o gloria”). Esta frase y este símbolo se remontan al siglo XIX y representan el valor extremo y el compromiso absoluto que caracterizó a este cuerpo militar de caballería durante la historia del ejército británico.

Por ello, el accesorio no es solamente un objeto decorativo, es un emblema institucional. Cuando Camila lo porta, está representando al regimiento, a sus veteranos, a los soldados actuales y a su historia. Y en el contexto del armisticio, donde se honra a los caídos, su presencia adquiere mayor peso simbólico, pues habla de la memoria, lealtad y sacrificio.

¿Por qué lo porta Camila?

Camila heredó esta pieza de Isabel II. Antes de morir, la reina fue coronel en jefe de los Royal Lancers, y en varias ocasiones lució este mismo broche para actos militares.

Tras la muerte de Isabel, Camila recibió ese mismo rol honorario en 2023, y la insignia pasó a su joyero, como parte de los símbolos de continuidad entre dos monarquías.

La reina Camila durante The Field of Remembrance 2025. Max Mumby/Indigo/Getty Images

Otra pieza que llamó la atención durante su presencia en el evento fue el uniforme azul marino que portó: un vestido largo con botones dorados al frente, cuello rojo y hombreras de malla.

Camila no tiene un uniforme militar oficial; sin embargo, esta prenda diseñada por la capitana del regimiento, Fiona Clare, es un homenaje a este cuerpo militar.

El significado emocional de la pieza

Para Camila, este broche también tiene un significado íntimo y personal, pues su padre Bruce Shand, quien combatió en la Segunda Guerra Mundial, sirvió en un destacamento de lanceros. Fue prisionero en batalla y recibió la cruz militar por valentía.

Así que cuando Camila apuesta por esta insignia no solo representa un regimiento, también está honrando el servicio de su padre y el vínculo emocional más profundo que tiene con la institución militar británica.

El broche de pirata que lució la reina Camila no es una joya cualquiera ni una ocurrencia estética. Es un símbolo militar, un homenaje a Isabel II, un guiño a la institución que hoy representa como coronel en jefe y un vínculo íntimo con su padre, que fue veterano de guerra. El Día del Armisticio es uno de los rituales más solemnes del Reino Unido y esta insignia es símbolo de la memoria de todos los caídos.