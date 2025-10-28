¿No quieren irse? Las condiciones que Sarah Ferguson y el príncipe Andrés habrían puesto para dejar Royal Lodge

El capítulo más reciente de la historia del príncipe Andrés y Sarah Ferguson parece marcar el final de una era. Tras años viviendo en Royal Lodge, la imponente residencia de 30 habitaciones dentro del complejo del castillo de Windsor, el hermano del rey Carlos III habría aceptado finalmente la posibilidad de mudarse; sin embargo, el acuerdo no sería tan sencillo. Según informan medios británicos, la expareja estaría dispuesta a hacer las maletas solo bajo ciertas condiciones que incluirían nuevas viviendas dentro del mismo recinto real.

El fin de una residencia emblemática

Royal Lodge fue, durante décadas, un símbolo del estatus del príncipe Andrés dentro de la familia real. La casa, que ocupa más de 40,000 metros cuadrados, se convirtió en su refugio tras su separación de Sarah Ferguson y posteriormente en el hogar compartido de ambos pese a su divorcio en 1996; sin embargo, las presiones públicas y políticas en torno al impago de alquileres revelado recientemente en un contrato de arrendamiento que data de 2003, así como la renuncia a sus títulos reales, habrían precipitado la decisión de su salida.

La casa real ya habría dado el primer paso simbólico al retirar el estandarte del duque de York de la capilla de San Jorge, donde descansan los restos de la reina Isabel II. Una señal clara de que la posición de Andrés dentro del entorno de Windsor se encuentra en un punto crítico.

¿Qué “exigen” Sarah y Andrés para retirarse de Royal Lodge?

De acuerdo con reportes de “The Sun”, el príncipe Andrés estaría dispuesto a abandonar Royal Lodge solo si se le permite mudarse a Frogmore Cottage, la antigua residencia del príncipe Harry y Meghan Markle. La elección no sería casual; esta propiedad, también dentro del complejo de Windsor, se encuentra en excelentes condiciones y no implicaría gastos adicionales de seguridad ni de mantenimiento.

Royal Lodge, Windsor cerca de1937. Print Collector/The Print Collector/Heritage Images

Por su parte, Sarah Ferguson también habría manifestado su propio interés; en caso de concretarse la mudanza de Andrés, ella preferiría instalarse en Adelaide Cottage, actual hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton, hasta que estos se trasladen a su nueva residencia, Forest Lodge. Esta petición marcaría la primera separación de viviendas entre los exduques en más de 15 años, luego de haber retomado la convivencia en 2008.

¿Por qué Sarah y Andrés siguen viviendo juntos?

Aunque la pareja se divorció en 1996, ambos compartían Royal Lodge; sin embargo, pese a mantener una relación cordial durante todos estos años y una convivencia pública ejemplar, fuentes cercanas al entorno real aseguran que el distanciamiento entre Sarah y Andrés es ahora inevitable: “Han estado bajo una enorme presión y necesitan un respiro el uno del otro”, afirmó una fuente al medio británico, calificando esta transición como “un nuevo comienzo para ambos”.

Más allá de lo emocional, el cambio también podría tener implicaciones económicas durante su estancia en la propiedad. El príncipe habría invertido alrededor de 7 millones de libras en remodelaciones, además de una cláusula contractual que estipula una compensación de más de 500,000 libras en caso de rescisión anticipada, cifras que podrían jugar a su favor si se concreta su salida definitiva.

El futuro residencial del príncipe Andrés y Sarah Ferguson simboliza un nuevo capítulo en la reconfiguración de la monarquía británica bajo el reinado del rey Carlos III. Pareciera que el monarca está apostando por mantener una imagen más transparente de la corona, y la salida del exduque del entorno real estaría garantizando el objetivo de Carlos.