Nuevo escándalo para Carlos III: así se defendió el rey tras una contundente acusación

El rey Carlos se vio involucrado en el escándalo de espionaje chino que envuelve a su hermano menor, el príncipe Andrés, después de que nuevos documentos judiciales afirmaron que el monarca fue informado personalmente sobre un fondo de inversión que involucraba al presunto agente.

De acuerdo con el Daily Mail, una declaración testifical hecha por el asesor principal de Andrew, Dominic Hampshire, en apoyo de Yang Tengbo, a quien se le prohibió ingresar a Gran Bretaña por razones de seguridad nacional, dijo que hubo dos reuniones con Carlos III entre diciembre de 2023 y mayo del año pasado.

El señor Hampshire, el duque y el rey discutieron “lo que el duque puede hacer en el futuro de una manera que sea aceptable para Su Majestad” después de que sus oportunidades comerciales se agotaran tras las revelaciones sobre su relación con el pedófilo multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein .

Se le acusa a Carlos III de estar involucrado en el mismo asunto de espionaje que su hermano, el príncipe Andrés Getty Images

Parte de sus discusiones se centraron en un vehículo de inversión llamado “Fondo Eurasia”, en el que Yang estaba directamente involucrado, acota el Mail.

El fondo pretendía utilizar la inversión china en proyectos de energía renovable en África, pero nunca se materializó. Aunque, según el medio citado, no hay indicios de que Carlos III estuviera al tanto de ningún problema de seguridad relacionado con Yang.

¿Cómo respondió Carlos III después de haber sido relacionado con un caso de espionaje chino?

Después de haber sido involucrado en el mismo escándalo que su hermano, el rey Carlos III fue defendido por fuentes del Palacio de Buckingham, las cuales están dispuestas a actuar a favor de la imagen del monarca.

En un comunicado citado por la prensa británica, las fuentes cercanas al reino dijeron: “Si bien el rey se reunió con el duque y su asesor para escuchar propuestas de financiamiento independiente durante el último año, la persona conocida como H6 no fue mencionada en ningún momento ni de ninguna manera como parte de estas discusiones”, dicen.

Carlos III no habría estado enterado sobre el espionaje chino dentro de sus negociaciones (Getty Images)

De acuerdo con el Daily Mail, H6 es el nombre clave con el que se referían en el Departamento de Interior a este espía chino, quien tenía una amistad con el príncipe Andrés.

Por su parte, el diario The Independent señaló que el Palacio de Buckingham no hará comentarios sobre afirmaciones individuales en contra de Carlos III, pero se entiende que el relato del testigo no se ajusta al registro de hechos del reino y el Fondo de Eurasia nunca recibió ningún tipo de aprobación por parte del rey ni fue discutido en detalle.