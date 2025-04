Por qué aseguran que el príncipe Harry se sentiría como un “repuesto” tras su aparición pública con Meghan Markle

Meghan Markle y el príncipe Harry dieron de qué hablar tras su aparición reciente aparición en la cumbre TIME100, el pasado 23 de abril, principalmente por los gestos entre ambos. Algo que ha sido analizado por varios expertos en realeza y, con lo cual, intuyen que el duque de Sussex estaría tomando un papel secundario en su matrimonio.

El incómodo momento que vivió el príncipe Harry por un desaire de Meghan Markle

Durante su participación en este evento, la exactriz de Suits hablo sobre los límites que pone para poder cuidar de su salud mental y de cómo ello sería un gran ejemplo para sus hijos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los observadores fue la manera en que el duque se situó a un costado, más como un apoyo que como el protagonista de la velada. Mientras su esposa brillaba sobre el escenario.

De hecho, un momento que ha generado revuelo en redes sociales es un video en el que, al llegar al evento, Meghan saluda a una persona, ignorando casi por completo a Harry, que intentaba colocar su mano sobre su brazo en un gesto protector. Una situación que hizo que la editora real Rebecca English, del Daily Mail, comentara que la palabra ‘repuesto’ le “vino a la mente”.

‘Él se acerca y trata de poner caballerosamente su mano sobre el brazo de ella y ella literalmente lo esquiva y va a saludar a la persona con la que se encuentran con un gran abrazo de oso. Me vino a la mente la palabra ‘repuesto’. ¿Por qué está ahí y qué hace?”, apuntó en el programa Palace Confidential del Daily Mail.

El año de Meghan Markle

De hecho, durante el citado programa, los expertos también sugirieron que este sería “el año de Meghan” gracias a sus emprendimientos. “Este año iba a ser sin duda el año de Meghan con sus podcasts y su serie de televisión”, dijo el editor Richard Eden. “Creo que siempre nos encontraremos con esta situación”, puntualizó.

También, los expertos sugieren que el príncipe Harry parece estarse quedando con un papel menos visible, que acompaña a su esposa pero que, a menudo, no se encuentra en el centro de la narrativa. Incluso, la presentadora Jo Elvin hizo énfasis en el hecho de que fue solo la duquesa de Sussex la que subió al escenario de la cumbre del TIME 100. Lo cual le llamó la atención ya que en 2021, tanto Harry como Meghan estuvieron dentro de esta lista de las personas más influyentes.

Expertos en realeza señalan que este 2025 sería “el año” de Meghan Markle Getty Images

“Creo que es un buen punto”, le respondió English. “Te hace preguntarte qué está haciendo (Harry) con su vida para compensar eso en Estados Unidos”, reviró.

Sin embargo, este tipo de situaciones no son nuevas para el pelirrojo príncipe, cuya biografía, Spare, (titulada precisamente así por su papel como el segundo hijo de Carlos y Diana), refleja la lucha interna que siempre ha sentido al estar en la sombra de su hermano mayor, el príncipe William.

Meghan Markle ha emprendido varios proyectos este año Getty Images

Así, ahora, parece ser que ese sentimiento se ha trasladado a su vida con Meghan, quien está tomando cada vez más protagonismo con sus proyectos como su marca de estilo de vida As Ever, su serie en Netflix With love, Megan, y su podcast Conffesions of a female founder.

Así, este contraste entre ambos roles hace que muchos se pregunten si Harry se estaría resignando nuevamente a un segundo plano, esta vez al lado de una mujer que sigue su propio camino en solitario. Sin embargo, solo el tiempo dirá si el príncipe encontrará su propio camino hacia el protagonismo que siempre ha anhelado, o si se convertirá en el “repuesto” que, según algunos, ya es.