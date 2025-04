¿Por qué Carlos III no vio al príncipe Harry antes de su audiencia? Revelan el contundente motivo

El reciente viaje del príncipe Harry a Londres dejó más preguntas que respuestas, y una de ellas es el por qué no se reunió con su padre, el rey Carlos III, a pesar de haber cruzado el Atlántico para un asunto muy importante. La distancia emocional entre ambos no es novedad, pero esta vez, según expertos reales, el motivo detrás de ello parece ser que no es por una cuestión sentimental, sino por un aspecto legal clave.

Harry asistió a una audiencia en la Corte de Apelaciones en Londres los días 8 y 9 de abril, para apelar una decisión tomada en 2020 que le quitó el derecho a recibir protección financiada por el Estado británico durante sus visitas al país. El príncipe reclama que fue “tratado de forma injusta” y que la decisión de retirarle su seguridad representa un riesgo real para él, su esposa Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet.

Este sería el dilema legal por el que Carlos III no se reunió con el príncipe Harry

Según explicó el reconocido periodista y biógrafo real Robert Hardman en el programa Palace Confidential, el encuentro entre padre e hijo se volvió prácticamente imposible debido a una cuestión legal. “Hay una amenaza jurídica”, explicó Hardman, citado por Daily Mail, al describir el hecho de que el duque de Sussex está demandando a los ministros del rey, en la corte del rey, lo que generaría una situación institucional incómoda y potencialmente comprometedora para la corona.

Se cree que la última vez que el príncipe Harry y Carlos III se vieron fue en febrero de 2024, tras conocerse el diagnóstico de cáncer del monarca SOPA Images/ Getty Images

El propio Hardman fue directo: bastaría con que Harry dijera en público algo como “mi padre me dijo esto o aquello”, y eso podría poner en riesgo la validez del proceso judicial. “El rey es la fuente de la justicia”, recordó el experto, y cualquier señal de influencia o interferencia —por inocente que parezca— podría ser utilizada para impugnar el caso. Por lo que la discreción, en este contexto, se convierte en una necesidad estratégica.

Además del ángulo legal, también pesa la situación de salud del rey Carlos III, que actualmente se encuentra bajo tratamiento contra el cáncer, ya que estuvo descansando en su residencia de Highgrove durante el fin de semana previo al viaje de Estado a Italia. Por lo cual, según el experto, se debe evitar cualquier aumento de estrés innecesario.

El rey Carlos III descansó en su residencia el fin de semana previo a su viaje a Italia y no se vio con el príncipe Harry Getty

“No olvidemos que hay mucho estrés”, señaló Hardman. “Está en tratamiento médico, así que se intenta controlar el estrés, pero su consejo legal es que no se puede hablar hasta que todo esto se resuelva”, puntualizó.

Mientras tanto, luego de haberse celebrado estas sesiones en los tribunales, solo queda esperar la resolución final de las autoridades correspondientes ya que solo estas podrán dictaminar si Harry puede volver a tener o no el mismo nivel de seguridad policial que tenía cuando era royal. Una resolución que se espera se dé en próximas fechas.