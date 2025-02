Por qué Kate Middleton compara al príncipe William con su polémico tatarabuelo, Eduardo VII: su escandalosa vida

La publicación de un nuevo libro sobre la realeza británica ha dejado al descubierto que Kate Middleton ha llegado a comparar a su esposo, el príncipe William, con uno de sus antepasados: el rey Eduardo VII.

Según el libro Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, de Tom Quinn, Kate disfruta comparando a su esposo con Eduardo ya que su parecido físico, con el paso del tiempo, se hace más evidente. Además, que le gusta recordarle que su madrastra, la reina Camilla, desciende de una de las amantes del monarca.

“Ella insiste en que a medida que crece, William se parece más a su tatarabuelo Eduardo VII y le gusta tomarle el pelo con el hecho de que su madrastra, Camilla, desciende de la amante favorita de Eduardo VII”, según relató Quinn.

¿Quién fue el rey Eduardo VII y cuál es el parentesco que tiene con Camilla Parker?

El rey Eduardo VII ascendió al trono británico en 1901, a la muerte de su madre, la reina Victoria (Getty Images)

Eduardo VII, nacido como Alberto Eduardo en 1841, fue conocido por su vida llena de escándalos y romances extramaritales. Hijo de la reina Victoria, pasó gran parte de su vida como príncipe de Gales antes de ascender al trono en 1901.

Durante su tiempo como heredero, se ganó el apodo de “Príncipe Playboy” debido a su estilo de vida hedonista y sus numerosas aventuras amorosas. Mientras que su comportamiento libertino fue motivo de preocupación para su madre y la sociedad victoriana de la época.

Entre sus relaciones más notorias se encuentran affaires con actrices, aristócratas y mujeres de la alta sociedad. Además, una de sus amantes más famosas fue Alice Keppel, la bisabuela de Camilla Parker Bowles, la actual reina consorte. Por lo que este vínculo histórico añade una capa de ironía a las bromas de Kate hacia William, subrayando las conexiones familiares y los paralelismos entre generaciones.

Alice Keppel, bisabuela de Camilla Parker, fue amante del rey Eduardo VII Archivo

A pesar de su reputación escandalosa, Eduardo VII también dejó un legado significativo en la monarquía británica. Su reinado, aunque breve, estuvo marcado por esfuerzos diplomáticos que ayudaron a establecer alianzas internacionales y a modernizar la imagen de la monarquía. Sin embargo, su vida personal sigue siendo un tema de fascinación y controversia en la historia real.

Es importante destacar que, aunque William comparte un linaje con Eduardo VII, sus vidas y comportamientos son notablemente diferentes. Mientras que Eduardo fue conocido por sus escándalos, el heredero al trono británico ha mantenido una imagen pública más reservada y comprometida con sus deberes reales.