La reina Letizia no solo es una inspiración en el mundo de la moda, también se ha convertido en referente en cuanto a belleza, haciendo del labial neutro una constante en su imagen pública: desde los tonos caramelo, nude o discretamente rosados. Más allá del armario del protocolo real, esta elección transmite mucho más de lo que aparenta. De acuerdo con la teoría y psicología del color aplicada al maquillaje, los tonos que elegimos para los labios pueden revelar nuestro estado emocional, nuestra intención comunicativa e incluso la forma en que queremos ser percibidas.

El labial neutro: uno de los favoritos de la reina

En numerosas apariciones, la reina Letizia ha optado por la diálisis discretos que armonizan con su piel, su bronceado saludable y un look general depurado. Diversos expertos en visagismo se han percatado de que la reina ha sufrido una evolución en el uso del popular cosmético, la cual responde a una preferencia por la naturalidad más allá que seguir de forma estricta una tendencia.

Esto coincide con lo que la psicología del color indica, que los tonos neutros como el beige, el caramelo claro o el nude, que se funden con el labio natural, están fuertemente asociados a sensaciones de estabilidad, autenticidad y seriedad, sensaciones que no podemos negar que la reina proyecta sin ningún esfuerzo.

¿Qué revela esta elección de tono sobre su personalidad?

La psicología sugiere que cuando una persona se siente cómoda con su identidad, tenderá a elegir tonos más discretos dentro de sus atuendos y maquillaje.

La reina Letizia apuesta siempre por el labial neutro. GETTY IMAGES

Los tonos neutros también hacen que la boca no sea el centro de atención, permitiendo que el rostro se vea más real, accesible, algo que, si lo pensamos en términos de estrategia, es un acierto para una figura institucional o pública que busca cierta cercanía.

Al mantener una paleta controlada, Letizia asegura que su imagen no choca con su entorno y el labial neutro se convierte en un comodín elegante que acompaña sin distraer.

¿Cuándo, o por qué no cambia de color?

Aunque la reina ha sido fiel a los tonos suaves, también es cierto que en algunos momentos de su vida ha optado por variantes un poco más intensas o rosadas. Cuando era más joven, solía apostar por utilizar labiales en color rojo, y conforme fueron pasando los años, su preferencia cambió. Los expertos llaman a esto evolución de estilo, la cual se depura, se afina y se hace más personal.

¿Qué comunica el labial neutro al público?

Principalmente, profesionalismo y sobriedad; en entornos oficiales, el exceso de color puede distraer o parecer menos apropiado. El tono neutro facilita que la atención se centre en el mensaje más que en el maquillaje.

Al elegir algo que complementa sin destacar de forma excesiva, la reina también transmite autoridad sin perder humanidad.

Un labial neutro combina con cualquier vestuario o contexto, lo que permite que su look sea siempre versátil, una ventaja para alguien con un calendario tan variado como el de ella.

La elección de labial neutro de la reina Letizia no es una casualidad ni meramente estética; es un lenguaje visual que comunica estabilidad, cercanía y refinamiento. En un mundo donde la imagen pública está cuidadosamente estudiada, el labial suave se convierte en un aliado silencioso que deja que su figura y no solo su estilo hable.