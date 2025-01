Preocupación por la salud de la reina Sofía: por qué los médicos de la Corona intensificaron sus controles

Este 2025 la reina Sofía de Grecia, madre de Felipe VI, cumple 87 años de edad, por lo cual las preocupaciones por su salud van cada vez más en aumento. Esto, no solo por su avanzada edad, sino también porque anteriormente se han registrado varios episodios en los que el bienestar de la emérita se ha visto mermado.

Por ejemplo, en noviembre del año pasado, la ex monarca fue internada por una infección urinaria, la cual hizo que permaneciera bajo supervisión médica en la clínica Ruber Internacional de Madrid.

Asimismo, tal y como se afirma desde el diario local El Cronista, varios despistes y caídas han hecho que las alarmas respecto a la salud de la reina Sofía se incrementen. “La situación ha escalado en las últimas semanas debido a una combinación de factores que han afectado tanto la salud física como emocional de Sofía”, afirma el medio.

La salud de la reina Sofía de Grecia se habría visto deteriorada en los últimos meses Casa Real

¿Por qué se dice que la salud de la reina Sofía se ha visto deteriorada?

La fuente citada afirma que la madre de Don Felipe se va sentido realmente afectada en los últimos meses por diversos factores, entre ellos la preocupación que le genera la enfermedad de su hermana, la princesa Irene de Grecia, quien hace poco fue diagnosticada con Alzheimer y, además requiere de una silla de ruedas para desplazarse.

El cronista sustenta su aseveración basándose en declaraciones obtenidas de fuentes cercanas al Palacio de Zarzuela, las cuales aseguran que el equipo médico de la emérita ha redoblado los controles y cuidados ante lo que califican como “un estado de salud frágil y que podría complicarse si no se toman medidas drásticas”.

A pesar de su deteriorado estado de salud, la reina Sofía permanece activa Getty Images

Asimismo, la fuente aseguró que los especialistas médicos que rodean a la abuela de la princesa Leonor han advertido que “de no tomarse las medidas adecuadas, el deterioro de Sofía podría acelerarse significativamente”.

Mientras tanto, se asegura que la Casa Real se prepara para “lo peor”, con un equipo médico alerta y decisiones difíciles por delante.

¿Qué protocolo se seguirá cuando muera la reina Sofía?

Esperando que la reina Sofía logre recobrar pronto al cien por ciento su salud, vale la pena hacer mención del protocolo que el reino ya tiene trazado para cuando suceda la muerte de la emérita.

De acuerdo con la revista Vanity Fair, al morir cualquier monarca o ex monarca se declara un luto nacional y se realiza una ceremonia de honores.

Por su parte, la reina Sofía ha dejado especificadas algunas cláusulas para el momento de su deceso: “Cuando yo esté muerta, no van a preguntarme qué entierro quiero, claro; pero si me dieran a escoger, preferiría que me incinerasen y esparcieran mis cenizas por el Mediterráneo y el Egeo. Son un mismo mar: ¡el mar de mi vida!”, le confesó la ex monarca a su dos veces única biógrafa oficial, Pilar Urbano.