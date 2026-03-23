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Princesa Beatriz y su esposo se alejan en privado en medio de la polémica del expríncipe Andrés

En medio del nuevo foco mediático que rodea al príncipe Andrés, la vida de Beatriz de York vuelve a estar bajo la lupa.

Marzo 23, 2026 • 
Karen Luna
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Princesa Beatriz y su esposo se alejan en privado en medio de la polémica del expríncipe Andrés

@RoyalFamily

La vida de Beatriz de York no atraviesa su momento más sencillo. En medio del resurgimiento del escándalo que rodea a su padre, el príncipe Andrés, nuevas tensiones han comenzado a sentirse, incluso en su vida más personal junto a su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi.

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Aunque la pareja siempre ha mantenido un perfil discreto, distintas fuentes coinciden en que el contexto actual ha obligado a tomar cierta distancia (al menos en lo privado) para proteger su estabilidad y evitar una mayor exposición mediática.

Un escándalo que sigue teniendo consecuencias

El caso del expríncipe Andrés, vinculado durante años a Jeffrey Epstein, ha vuelto a generar presión sobre la familia real británica. En 2026, la situación se intensificó tras nuevas revelaciones y su detención en el marco de investigaciones relacionadas con el caso.

Esto no solo ha afectado su imagen, sino también la de su entorno más cercano. De hecho, tanto Beatriz como su hermana Eugenia han sido consideradas “víctimas colaterales” del escándalo, enfrentando restricciones en eventos públicos y un fuerte escrutinio mediático.

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¿La princesa de York enfrenta una crisis matrimonial?

Getty Images

La vida en pareja bajo presión

En este contexto, la relación entre Beatriz y Edoardo no ha quedado completamente al margen, aunque no hay confirmación oficial de una crisis, sí se habla de tensiones derivadas del impacto mediático y social que rodea a la familia.

El empresario, que siempre ha intentado mantenerse alejado del foco real, estaría optando por una postura más reservada, priorizando su vida privada y familiar. Y es que, cuando el ruido externo crece, proteger el círculo cercano se vuelve una prioridad.

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Más que una ruptura o crisis evidente, lo que se percibe es una estrategia de bajar el perfil, tomar distancia del foco mediático y cuidar su entorno más íntimo. Porque si algo ha quedado claro en los últimos meses, es que el escándalo del expríncipe Andrés no solo ha sacudido a la monarquía británica, sino también a quienes, sin estar directamente implicados, han tenido que aprender a vivir con sus consecuencias.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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