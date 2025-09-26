Príncipe William rompe el silencio: habla por primera vez sobre la enfermedad de Kate Middleton y Carlos

El príncipe William no suele dar declaraciones demasiado íntimas, pero recientemente decidió compartir un testimonio cargado de emoción y honestidad. En un adelanto de lo que será el próximo capítulo titulado “Living the Royal Life in the UK” de la serie “The Reluctant Traveler” con Eugene Levy, de Apple TV+, el príncipe de Gales confesó que 2024 fue “el año más difícil” de su vida. Recordemos que esta etapa estuvo marcada por las enfermedades de dos personas muy cercanas e importantes para él: su esposa, la princesa de Gales Kate Middleton, y su padre, el rey Carlos III.

En marzo de 2024, Kate hizo público que estaba recibiendo tratamiento por cáncer, el mismo año en que también su padre fue diagnosticado. Ahora, William reconoce lo que implicó ese período, no solo en lo emocional, sino en lo cotidiano, mientras trataban de mantener sus deberes reales y proteger a su familia.

Lo que William reveló sobre esta etapa

Como parte de su participación en “The Reluctant Traveler”, William abrió las puertas del castillo de Windsor y su privacidad, compartiendo más allá que un recorrido turístico.

Al recibir al actor de 78 años, Eugene Levy, se mostró simpático y bromista respecto a su habilidad como guía de turista.

Además de recorrer el castillo y sincerarse sobre su actividad predilecta en los días de descanso, la cual es dormir, pues “cuando tienes tres niños pequeños, dormir es una de las partes importantes de mi vida”, William compartió que 2023 y 2024 fue una de las temporadas más complicadas de su vida.

El diagnóstico de Carlos y Kate

En marzo de 2024, Kate Middleton informó su diagnóstico y meses después, en enero de 2025, anunció que estaba en remisión tras completar su tratamiento.

Por su parte, Carlos III fue diagnosticado a principios de 2024, situación que añadió otra capa de tensión emocional sobre la familia real; sobre esta situación, William expresaría lo siguiente en el programa: “Diría que el 23-24 fue el año más difícil de mi vida. ¿Sabes? La vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define como personas”, reflexionó el príncipe.

Un futuro resiliente y el retorno a la “normalidad”

Aunque William describió como el año más duro, también reconoció que lo vivido le ha dejado lecciones importantes sobre la fortaleza familiar, el valor de apoyarse mutuamente y de cuidar la salud física y emocional. Tanto Kate como el rey Carlos ya han retomado sus obligaciones oficiales; el rey continúa en tratamiento. William reflexionó en algún momento, durante su visita a Sudáfrica, que la vida durante el diagnóstico, pero también la posterior al tratamiento, no es sencilla; hay días buenos, ajustes y otros en los que aún se debe aferrarse a la recuperación. Pese a su panorama tan complejo, el príncipe afirmaría en aquella ocasión: “Estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy muy orgulloso de mi padre, por cómo han gestionado las cosas que han hecho… pero… sí, ha sido brutal”.

Esta declaración se suma a sus palabras recientes, dejándonos ver, sí, un lado más cercano de la familia real británica, pero también lo complicado que ha sido para ellos atravesar una situación tan compleja como esta. El capítulo del príncipe William en “The Reluctant Traveler” estará disponible el próximo viernes 3 de octubre a través de la plataforma de Apple TV+, mientras que la nueva temporada estará publicando sus episodios más recientes cada semana hasta el 31 de octubre.