¿Qué libros ha recomendado la reina Letizia? Los autores que han marcado su pasión por la lectura

La reina Letizia tiene una relación con los libros que va mucho más allá de las fotografías en las que aparece leyendo. Su formación como periodista, su presencia habitual en la Feria del Libro de Madrid y los títulos que ha comprado, regalado o mencionado a lo largo de los años permiten reconstruir una biblioteca bastante más interesante de lo que podría suponerse.

Los títulos que ha escogido personalmente la reina, son autores por los que ha mostrado interés y libros que ha convertido en regalos con un significado especial. Y ahí aparece un patrón, literatura contemporánea, clásicos, ensayo, autobiografía, poesía y autores con una mirada particularmente aguda sobre la sociedad y la experiencia humana.

El libro que Letizia eligió para Felipe VI antes de convertirse en reina

Uno de los datos más reveladores sobre sus gustos literarios ocurrió incluso antes de que Letizia y Felipe VI fueran reyes.

Para su entonces prometido, la futura reina eligió El doncel de don Enrique el Doliente, de Mariano José de Larra. No se trataba de una edición cualquiera, era un ejemplar antiguo que Letizia llevaba tiempo buscando y que terminó regalándole con motivo de su pedida de mano.

La elección dice bastante de su relación con la literatura. Larra, uno de los grandes nombres del Romanticismo español, fue además periodista y escritor satírico, una combinación que conecta de manera evidente con la propia trayectoria profesional de Letizia. La obra, publicada originalmente en 1834, recrea una historia de caballería ambientada en la corte de Enrique III de Castilla.

La declaración de amor que el rey Felipe le hizo a la reina Letizia antes de casarse Getty Images

Natalia Ginzburg, una de las autoras más importantes para la reina

Un nombre que aparece una y otra vez cuando se habla de las lecturas de Letizia es Natalia Ginzburg.

En 2016, durante una visita al rodaje de La reina de España, la reina sorprendió a Penélope Cruz con un ejemplar de Las pequeñas virtudes, uno de los títulos que más se han relacionado con sus preferencias personales. El libro reúne textos en los que Ginzburg reflexiona sobre la familia, la educación, la maternidad, la guerra, el dinero y la forma en que construimos nuestra vida cotidiana.

La elección resulta especialmente significativa porque Ginzburg no es una autora asociada a la literatura ligera ni a los grandes fenómenos editoriales. Su escritura parte de lo cotidiano para hablar de asuntos mucho más complejos, las relaciones familiares, la identidad, la pérdida y las contradicciones de la vida adulta.

Además, diferentes perfiles sobre las preferencias literarias de Letizia han señalado a Ginzburg como una de sus autoras predilectas.

Gabriel García Márquez también ocupa un lugar en su biblioteca

La relación de Letizia con la literatura latinoamericana también quedó especialmente clara durante su visita a la Feria del Libro de Madrid de 2024.

Entre los ejemplares que compró se encontraba En agosto nos vemos, la novela póstuma de Gabriel García Márquez. La historia sigue a Ana Magdalena Bach, una mujer que cada agosto viaja a una isla para visitar la tumba de su madre y que, durante esas visitas, comienza a experimentar una transformación personal.

No fue una elección casual dentro de una visita protocolaria, Letizia ha demostrado durante años que la Feria del Libro es uno de los lugares donde más claramente se pueden observar sus intereses como lectora. En 2024, además de comprar libros, conversó con libreros, preguntó por novedades y habló con jóvenes sobre sus hábitos de lectura.

La reina Letizia ha mostrado en distintas ocasiones su interés por la literatura y la promoción de la lectura. En esta imagen, aparece sosteniendo varios ejemplares durante un acto público. Getty Images

Tolkien fue una lectura importante durante su juventud

Entre sus referencias literarias también aparece un nombre que podría resultar menos previsible: J. R. R. Tolkien.

La reina ha hablado de El señor de los anillos como uno de los libros que leyó durante su juventud y que formó parte de sus primeras referencias literarias.

El dato resulta interesante porque amplía considerablemente la idea que suele construirse alrededor de la biblioteca de Letizia. Su gusto no se limita a la literatura española contemporánea o al ensayo: también incluye la fantasía y uno de los universos literarios más influyentes de la cultura popular del siglo XX.

Maggie O’Farrell, una autora que sigue de cerca

La literatura contemporánea también tiene un espacio importante entre sus elecciones. Durante su visita a la Feria del Libro de Madrid de 2024, Letizia mostró interés por la obra de Maggie O’Farrell, una de sus escritoras predilectas según diversos perfiles sobre sus gustos literarios. La autora irlandesa es conocida por novelas como Hamnet y El retrato de casada, en las que combina investigación histórica, intimidad y una fuerte construcción psicológica de sus personajes.

Es precisamente este tipo de literatura,historias profundamente personales, personajes complejos y una mirada particular sobre las mujeres, el que permite encontrar una cierta coherencia entre varias de las elecciones conocidas de la reina.

Los libros que ha comprado personalmente en la Feria del Libro

La Feria del Libro de Madrid se ha convertido en una de las mejores ventanas para conocer qué está leyendo o buscando Letizia.

En 2024, además de En agosto nos vemos, compró Como bestias, de Violaine Bérot, y La parte fácil, de Ismael Ramos. También mostró interés por novedades de Salman Rushdie y por la obra de Maggie O’Farrell.

En esa misma edición recibió otros títulos, entre ellos Voces del espejo, de Luis Mateo Díez, y un ejemplar relacionado con Federico García Lorca. También se interesó por libros de filosofía, literatura y pensamiento durante su recorrido por las casetas.

Un año antes, en su visita a la Feria del Libro, había mostrado interés por títulos como El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, y Los vencejos, de Fernando Aramburu.

Annie Ernaux, Robert Walser y hasta Lovecraft: una biblioteca poco predecible

Otro recorrido por sus intereses literarios revela una selección todavía más ecléctica.

Entre los títulos que han llamado su atención aparecen El uso de la foto, de Annie Ernaux; El paseo, de Robert Walser; Cartas a Hawthorne, de Herman Melville; La ciudad de Dios, de Pier Paolo Pasolini, y los Ensayos literarios, de H. P. Lovecraft.

La selección tiene algo en común, no responde necesariamente a la búsqueda del libro más popular del momento. Son autores y obras que exigen cierto interés por la escritura, la cultura y las ideas.

Más que una lista de libros favoritos, un retrato de su personalidad

Si se observa el conjunto, las lecturas conocidas de la reina construyen un retrato bastante definido. Hay literatura española e italiana, autores latinoamericanos, clásicos, fantasía, ensayo y voces femeninas contemporáneas.

También existe una relación evidente entre sus lecturas y otras áreas de su vida, el periodismo, el cine, el arte y la cultura. No es extraño, por ejemplo, que durante sus visitas a librerías se interese tanto por novelas como por libros sobre cine, filosofía o arte.