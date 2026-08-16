Los looks de embarazo que nos ha dejado Anne Hathaway y que son inspiración para vestir premamá

Anne Hathaway atraviesa su tercer embarazo y, lejos de recurrir únicamente a la ropa premamá tradicional, ha construido una serie de looks que muestran distintas maneras de vestir durante esta etapa. Desde vestidos de gala hasta pantalones amplios, la actriz ha encontrado fórmulas que priorizan la comodidad sin renunciar a una imagen moderna y fresca así como divertida.

La actriz y Adam Shulman anunciaron en junio de 2026 que esperan a su tercer hijo. La pareja ya es padres de Jonathan y Jack. Desde entonces, Hathaway ha aparecido en diferentes eventos y compromisos profesionales con estilismos que han puesto su embarazo en el centro de la conversación de moda.

Un vestido dorado para destacar la silueta

Uno de los looks más llamativos de Hathaway durante esta etapa fue un vestido dorado de Lela Rose, elegido para una de sus apariciones relacionadas con la promoción de The Odyssey. El diseño envolvía su figura y utilizaba el brillo del tejido para convertir el embarazo en el punto focal del estilismo.

Es un look de alfombra roja, la fórmula funciona como inspiración para una fiesta de noche: un vestido que siga la silueta puede resultar mucho más elegante que intentar ocultarla. Los tejidos con movimiento y acabados luminosos también permiten crear un efecto sofisticado sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios.

Anne Hathaway durante la promoción de The Odyssey, donde presumió su embarazo con un espectacular vestido blanco de silueta fluida y detalles drapeados. Getty Images

El vestido café azul turqueza

Hathaway también apostó por un vestido azul turquesa de silueta fluida, joyería dorada y gafas de sol negras.

La silueta del vestido permite que el cuerpo sea el protagonista sin necesidad de añadir elementos innecesarios. Es una buena referencia para quienes buscan un vestido de embarazo que pueda funcionar tanto para una comida especial como para una cita o un evento durante el día.

El jumpsuit rojo que demuestra que el embarazo también admite color

El rojo fue otra de las apuestas de Hathaway. La actriz llevó un jumpsuit de Ashlyn New York durante su gira promocional y consiguió que una pieza de una sola prenda se convirtiera en un look completo.

El jumpsuit es especialmente práctico durante el embarazo porque permite crear una silueta estilizada sin tener que combinar demasiadas piezas. Hathaway lo llevó con una actitud mucho más relajada que sus looks de alfombra roja, demostrando que un color intenso puede transformar por completo una prenda sencilla.

Anne Hathaway demuestra que los jeans también pueden ser parte de un look de embarazo sofisticado

Para la premiere de The End of Oak Street en Los Ángeles, Anne Hathaway llevó una propuesta de maternidad mucho más arriesgada: un top halter azul claro de Atelier Prabal Gurung, con silueta escultórica y una abertura que dejaba al descubierto su baby bump, combinado con jeans baggy de tiro bajo y zapatos de tacón en rojo y rosa.

El contraste entre la estructura elegante del top y la informalidad de los jeans consigue un resultado moderno y nada convencional. Hathaway demuestra así que no es necesario recurrir exclusivamente a vestidos para conseguir un look de embarazo sofisticado: una buena pieza protagonista puede transformar incluso los básicos del armario.

Anne Hathaway durante la premiere de The End of Oak Street en Los Ángeles, donde mostró su baby bump con un atrevido top azul cielo de Atelier Prabal Gurung, jeans de tiro bajo y zapatos rojos. El look incorporó además joyería de Bulgari y un labial rojo a juego. Getty Images

El look negro de Anne Hathaway de ropa premamá

Anne Hathaway volvió a apostar por un look de maternidad que combina comodidad y elegancia durante su aparición en Jimmy Kimmel Live!. La actriz eligió un conjunto completamente negro compuesto por un top sin mangas con volantes y pantalones de pierna amplia, una fórmula que enmarca su silueta sin recurrir a las prendas premamá tradicionales.

El estilismo se completó con zapatos de tacón abiertos y accesorios dorados, consiguiendo un resultado sofisticado pero mucho más relajado que sus looks de alfombra roja. La elección del negro también demuestra cómo un color clásico puede funcionar durante el embarazo cuando se juega con diferentes volúmenes y texturas.

Los looks que Anne Hathaway ha llevado durante su tercer embarazo dejan una idea clara, vestir durante esta etapa no significa limitarse a prendas diseñadas exclusivamente para maternidad. La actriz ha experimentado con vestidos de gala, pantalones amplios, jeans de tiro bajo, colores intensos y siluetas estructuradas que se adaptan a su nueva figura sin perder su estilo.

Más allá de copiar exactamente sus estilismos, sus elecciones ofrecen distintas fórmulas para construir un guardarropa premamá con personalidad y para apostar por prendas que acompañen el crecimiento del vientre, jugar con proporciones y convertir los accesorios en aliados para elevar incluso los conjuntos más sencillos.