Qué pasó con Frank Francés, el exnovio de Bárbara Rey con quien se iba a casar

El escándalo que han generado la publicación de las fotos del rey Juan Carlos junto a Bárbara Rey ha generado que la prensa española indague, inevitablemente, en la vida amorosa de la exvedette. Y ha sido ahí que sale a relucir el nombre de Frank Francés, una de sus exparejas y la cual dio mucho de qué hablar.

Recordemos que la actriz protagonizó con él una breve pero intensa y mediática historia de amor ya que, incluso, había planes de boda de por medio. Sin embargo, la pareja sorprendió cuando anunciaron el final de su romance y del cual hoy te contamos los detalles.

¿Quién es Frank Francés y qué fue de su vida?

Frank Francés es un extenista de nacionalidad francesa con residencia española y fue novio de Bárbara Rey en el año 2000. Sin embargo, la polémica de su relación, en parte, se derivara de la diferencia de edades ya que la actriz es 14 años mayor que él. Aunque eso no fue impedimento para iniciar un romance con ella.

A sus 59 años, Frank Francés dirige el Club de Tennis Brothers Marbella Club de Tennis Brothers Marbella

Según se sabe, Francés era uno de los jugadores más destacados de pádel de Francia y conoció a Rey en Marbella, en mayo de ese mismo año, ya que por su profesión viajaba constantemente a España. En ese entonces, él tenía 36 mientras que la exvedette ya estaba en sus 50 años.

De hecho, su romance salió a la luz por una famosa revista y en la misma plática ella reveló que tenía intenciones de casarse con él. No obstante, cuatro meses después de haber anunciado sus planes de boda la pareja se separó. Habría sido la misma Bárbara quien terminó la relación al descubrir que lo suyo no era amor. "Él no estaba enamorado de mí y yo no estoy dispuesta a estar con alguien solo de cara a la galería”, dijo en el programa Quédate conmigo.

Pero después de su ruptura, varios sugirieron que Frank habría usado a la originaria de Totana para hacerse de fama y darse a conocer ya que al poco tiempo participó en el el reality Hotel Glam de Telecinco. Aunque luego de ello decidió alejarse de los escenarios y la vida pública.

Actualmente, a sus 59 años, sigue vinculado al tenis y al pádel aunque ya no los practica a nivel profesional. De hecho es el CEO del Cub de Tenis Brothers Marbella, el cual inauguró junto con su hermano, quien lamentablemente falleció hace algunos años. Además, vive junto a su familia cerca de dicho club.