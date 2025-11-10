¿Quién es Felix da Silva-Clamp? El novio de Lady Louise Windsor con quien desfiló en el Día de los Regimientos de St Andrews

Lady Louise Windsor, hija de los duques de Edimburgo y sobrina del rey Carlos III, asiste a la Universidad St Andrews, donde estudia el cuarto y último año de la licenciatura en Literatura Inglesa, y donde además recibe formación militar.

Ostenta el rango de Cadete Oficial en la Reserva del Ejército, compaginando su formación con sus estudios y este fin de semana fue fotografiada con uniforme militar para el desfile Día de los Regimientos de St Andrews, junto a su supuesto novio.

Lady Louise Windsor y su novio Felix da Silva-Clamp en el desfile del Día de los Regimientos de St Andrews

Comprometida con sus deberes, Lady Louise irradiaba concentración con su chaqueta militar con cinturón y boina, luciendo una amapola prendida en el bolsillo de su chaqueta, lo que subrayaba su compromiso durante el período nacional de conmemoración.

Lady Louise y Felix, su supuesto novio, participaron en el Desfile del Día de los Regimientos de St Andrews, donde los regimientos militares se reúnen en la Iglesia de la Santísima Trinidad, en el centro de la ciudad.

Tras la ceremonia, los regimientos participantes desfilan por St Andrews, culminando en el Monumento a los Caídos, donde se realiza una ofrenda floral.

Felix da Silva-Clamp asiste a las competiciones de Lady Louise. Getty Images

¿Quién es Felix da Silva-Clamp, el supuesto novio de Lady Louise Windsor?

A pesar de formar parte de la familia real británica, Lady Louise decidió mantener su vida personal, lo más privada posible; sin embargo, recientemente se le ha relacionado sentimentalmente con uno de sus compañeros de la universidad.

Se trata de Felix da Silva-Clamp, un joven que nació en Londres pero pasó gran parte de su adolescencia en Australia, debido a que su madre es australiana y su padre británico.

Lady Louise y Felix han sido relacionados sentimentalmente, debido a que a él se le ha visto apoyando a Lady Louise en diversas ocasiones en sus competiciones de conducción de carruajes, desde las gradas.

La pareja se conoció en la universidad, y ambos forman parte del club de teatro, y aunque el noviazgo no ha sido confirmado por la familia real de manera oficial, desde hace varios meses los medios internacionales se refieren a Felix como el novio rumoreado de Lady Louise.

