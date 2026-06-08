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¿Quién es Jordan Bardella? El político que conquistó el corazón de la princesa Maria Carolina

Con apenas 30 años, Jordan Bardella se ha convertido en una de las figuras más comentadas de Francia.

Junio 08, 2026 • 
Karen Luna
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¿Quién es Jordan Bardella? El político que conquistó el corazón de la princesa Maria Carolina

Getty Images

El nombre de Jordan Bardella ha estado en boca de todos durante las últimas semanas. El joven político francés, considerado una de las figuras más influyentes de la nueva generación de la política en Francia, ha acaparado titulares no solo por su carrera pública, sino también por su relación con la princesa Maria Carolina de Borbón-Dos Sicilias, una de las royals más seguidas de Europa. La pareja confirmó públicamente su romance tras meses de especulaciones y recientemente hizo una de sus apariciones más comentadas durante el Gran Premio de Mónaco.

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Pero, ¿quién es realmente el hombre que ha conquistado el corazón de la hija del príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias?

Jordan Bardella, la joven estrella de la política francesa

Nacido en 1995 en Francia, Jordan Bardella se convirtió en una de las figuras más conocidas del panorama político francés a una edad inusualmente temprana. Actualmente es presidente de Agrupación Nacional (Rassemblement National), el partido que durante años estuvo liderado por Marine Le Pen y que hoy lo considera uno de sus principales referentes de cara al futuro político del país.

Con apenas 30 años, Bardella ya es una de las voces más reconocidas de la política francesa y con frecuencia aparece en encuestas y análisis sobre el futuro liderazgo del país. Diversos medios franceses lo señalan como una posible figura clave en las próximas elecciones presidenciales.

A diferencia de muchos miembros de la aristocracia europea con los que ahora se le relaciona, Bardella ha construido una imagen pública basada en sus orígenes familiares y en una carrera desarrollada dentro de la política desde muy joven.

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Con apenas 30 años, Jordan Bardella se ha convertido en una de las figuras más comentadas de Francia.

Emanuele Cremaschi/Getty Images

Su historia de amor con Maria Carolina

Los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular en 2025, después de que ambos coincidieran en distintos eventos sociales y fueran vistos juntos en varias ocasiones. Según medios franceses, se habrían conocido durante el Gran Premio de Mónaco de 2025, aunque durante meses mantuvieron su vida privada lejos de los focos.

La situación cambió en abril de 2026, cuando Bardella confirmó públicamente la relación y explicó que la constante atención mediática hizo imposible seguir manteniéndola en privado. “Estamos muy felices”, declaró entonces el político francés.

La pareja que está dando de qué hablar en Europa

Maria Carolina, de 22 años, es hija del príncipe Carlos y la princesa Camilla de Borbón-Dos Sicilias y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida, viajes y actividades benéficas. La combinación entre una princesa acostumbrada a los eventos de la alta sociedad europea y uno de los políticos más conocidos de Francia ha despertado una enorme atención mediática.

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Su reciente aparición conjunta en el Gran Premio de Mónaco 2026 confirmó que la relación atraviesa un gran momento. Desde entonces, las fotografías de la pareja han recorrido medios de comunicación de toda Europa, convirtiéndolos en uno de los romances más comentados del año.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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