El rey Felipe VI ha demostrado en varias ocasiones el amor y la dedicación que siente por sus hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía . Aunque ambos se encuentran en una etapa clave de sus vidas, donde su formación y responsabilidades son parte fundamental de su crecimiento, la pregunta de quién es su hija favorita sigue siendo una incógnita en los pasillos del Palacio de la Zarzuela.

Sin embargo, más allá de los rumores y suposiciones, lo cierto es que Felipe VI ha mostrado públicamente una gran admiración y cariño por sus hijas, sin hacer distinciones. La princesa Leonor, como heredera al trono, ha estado bajo una intensa atención mediática, lo que ha puesto su desarrollo en el centro de la vida institucional de la monarquía española.

A menudo, el rey y la princesa de Asturias comparten momentos públicos juntos, mostrando una relación de complicidad y respeto mutuo. El monarca ha enfatizado en diversas ocasiones lo orgulloso que se siente de su hija, especialmente al ver cómo enfrenta con madurez y responsabilidad las demandas de su futuro papel como reina.

Los reyes de España, orgullosos, junto a sus hijas CASA DE S.M. EL REY

Por otro lado, Sofía, la infanta de España, ha ido ganando protagonismo con su creciente madurez y su carácter cercano a la gente. A pesar de no estar en la línea de sucesión al trono, el rey no ha dejado de destacar las cualidades de su hija menor. Sofía ha demostrado tener una gran empatía y una fuerte personalidad que no pasa desapercibida, y a menudo se le ve disfrutar de los pequeños momentos en familia junto a su padre, quienes comparten una relación entrañable.

¿Quién es la favorita del rey Felipe VI: Leonor o Sofía? Casa Real

¿Felipe VI tiene una hija favorita? Esta es la conclusión de la IA

La IA ha concluido que en definitiva, no existe una “favorita” en el corazón del rey Felipe VI. Ambos hijas son invaluables para él, y en su rol de padre, muestra a sus hijas un amor equitativo, guiándolas con igual intensidad para que, cuando llegue el momento, ambas estén preparadas para afrontar sus respectivos destinos en la historia de la monarquía española.