Quién es Silvia Salas, la expareja de Frank Francés, que arremetió contra Bárbara Rey en medio del escándalo

Sin duda alguna, el escándalo de las fotos del rey Juan Carlos besándose con Bárbara Rey ha derivado que los medios no solo pongan especial atención en ambos personajes, sino también en sus vidas amorosas. Lo cual provoca que, irrmediablemente, algunos nombres salgan a relucir como fue el caso de Frank Francés.

Recordemos que este extenista francés con residencia en España tuvo una breve e intensa relación sentimental con Bárbara, así como con la exmodelo Silvia Salas y quien también ha decidido opinar en contra de la exvedette y en torno a la polémica que tiene en vilo a toda España.

¿Quién es Silvia Salas?

Para quienes no la conozcan muy bien, Silvia es una reconocida actriz y exmodelo originaria de Mallorca, España. Asimismo, su carrera en pantalla chica incluye participaciones en series de televisión como Policías, Siete vidas, Periodistas y Manos a la obra, entre otras. Mientras que en el mundo de las pasarelas, presume de ostentar títulos como Top Model Baleares o Chica Interviú.

Silvia Salas tuvo un efímero romance con Frank Francés Especial

En cuanto a su vida amorosa, se sabe que ella tuvo una fugaz relación amorosa con el tenista Frank Francés y fruto de ello tuvo un hijo del cual él nunca se hizo cargo, según la información que reveló la prensa en esa época. Además que es bien sabida su rivalidad pública con Bárbara Rey desde hace muchos años.

Aunque, por otra parte, esta mujer se hizo famosa por haber aireado una relación con el cantante Sergio Dalma y después por haber mantenido un romance con Frank Francés. Por lo que su figura ha estado relacionada con la polémica, además que es una de las más asiduas en los programas del corazón.

¿Qué dijo Silvia Salas sobre Bárbara Rey?

Fue durante una reciente emisión del programa Vamos a ver en donde Silvia dio unas fuertes declaraciones en contra de Rey. En un momento dado, el presentador Joaquín Prat le preguntó a ella si creía la anécdota de que las fotos sexuales de Bárbara y Frank en la playa fueron tomadas por Ángel Cristo Jr. A lo cual contestó afirmativamente. “Es rigurosamente cierto y creo que intenta tapar a la madre. Era masturbación mutua y si yo tengo que permitir que mi hijo vea algo así... que me trague la tierra”, indicó.

Silvia Salas aseguró que Ángel Cristo Jr. tomó las fotos en las que aparece Bárbara Rey y Frank Francés casi desnudos en la playa Especial

De hecho, Salas señaló que esas imágenes se hicieron para poder venderlas a la desaparecida revista Interviú ya que “habían perdido 30 millones de pesetas en un casino y querían recuperarlas”. Además, reveló también que Bárbara llegó a amenazar a Frank Francés con vender dichas instantáneas luego de terminar su relación. “Tuvimos que hacer un pactado-robado para que esto no se publicase, enfatizó.

Silvia también dio más detalles sobre la autoría de estas imágenes. “En Mónaco estaba Ángel Cristo jr. y fue el encargado de hacerles. Este fue el principio del fin de la relación de Bárbara y Frank porque Fran accede, no voy a justificar nada, pero me dice en aquel momento que él le propuso llamar a un fotógrafo de España y ella dice que no se fía”, señaló. “No iban a medias. Frank lo hace con la intención de que Bárbara era su pareja y tenía que recuperar el dinero”, puntualizó.

Por último, la exmodelo mayorquina arremetió duramente contra la exvedette e incluso la llamó “prostituta”. “Tanto Ángel Cristo jr. como Sofía Cristo van a estar marcadas por una trauma de por vida por todo lo que han vivido. Yo no he sido prostituta, pero ella ha sido la prostituta más cara de España”, subrayó.