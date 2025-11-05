¿Quién es Sophia Khan? La chica que le robó el corazón a Juan Urdangarin, el guapo sobrino de Letizia

Hasta hace unos días, el nombre Juan Urdangarin solo sonaba cuando se hablaba de la parte más discreta de la familia real española. El hijo mayor de la infanta Cristina, sobrino del rey Felipe VI y Letizia Ortiz, siempre ha apostado por un perfil bajo, un camino profesional de cooperación y sostenibilidad, lejos de los focos y del ruido mediático.

Sin embargo, unas fotografías publicadas recientemente en Londres revelan una nueva etapa: El joven ha sido visto en una actitud cariñosa con Sophia Khan, una profesional canadiense de ascendencia india, lo que ha llevado a los medios a investigar quién es exactamente. Este acercamiento marca un antes y un después para Juan, quien ahora comparte titulares con su acompañante.

¿Quién es Sofía Khan, la novia de Juan Urdangarin?

Sophia Khan nació en Alberta, Canadá, y tiene orígenes indios. La joven de 25 años tiene un perfil global con formación universitaria en St. Andrews, una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido, donde estudió temas vinculados al desarrollo sostenible y la gestión ambiental. Este dato es clave: desde antes de conocer a Juan, Sophia ya estaba vinculada al ecosistema de proyectos que promueven un futuro más verde, más innovador y más tecnológico. Ese punto de origen profesional la llevó a Londres y después al sector que, hoy por hoy, se vuelve el hilo conductor del romance: las competencias deportivas sostenibles.

Juan Urdangarin solía mantener un perfil bajo y reservado hasta ahora. Getty Images

Una conexión profesional que evolucionó a algo más

Medios españoles y británicos coinciden en un punto de enlace: Sophia trabaja para la competición eléctrica E1 Series, el proyecto fundado por Alejandro Agag, que busca revolucionar las carreras marítimas con tecnología limpia. Y justamente ahí, en esa misma industria, trabaja Juan desde hace meses. Todo apunta a que de esa coincidencia laboral nacional surgió una cercanía que derivó en una relación. La prensa española reporta que llevan “menos de un año” saliendo, pero lo importante aquí no es tanto la fecha, sino cómo han decidido mostrarse al mundo: en las fotos captadas por diversos paparazzi, la pareja pasea por Chelsea, tomados de la mano, abrazados, compartiendo cenas y cafés como cualquier pareja en Londres.

¿Qué representa Sophia para el círculo de Juan?

Juan siempre ha sido el más silencioso de los cuatro hijos de la infanta Cristina. Nunca ha explotado su apellido y siempre ha priorizado trabajar y mantenerse fuera de los titulares. Esa narrativa ha cambiado un poco el día de hoy porque su vínculo con Sophia lo inserta de nuevo en la conversación pública. Para muchos expertos reales, ella representa el punto de inflexión: la primera vez que vemos a Juan construyéndose un círculo adulto, profesional, propio y con una pareja que también tiene su propio relato. Sophia no llega como “novia del sobrino de Letizia”, sino como una mujer con carrera, con credenciales y vínculos internacionales.

Hoy el foco se posa sobre ella porque la historia apenas empieza; sin embargo, la lectura de esta aparición nos demuestra que Juan Urdangarin, el más reservado de todos, está formando su propio camino, con una mujer con formación global y agenda ambiental, que seguramente se convertirá en un personaje recurrente en los titulares.