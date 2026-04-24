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¿Quién ha llevado más joyas de Princess Diana? Meghan Markle vs Kate Middleton

El estilo real también se hereda, desde anillos hasta tiaras, las joyas de lady Di han sido reinterpretadas por Kate Middleton y Meghan Markle, cada una con su propio sello.

Abril 24, 2026 • 
Karen Luna
Kate Middleton y Meghan Markle.jpg

¿Quién ha llevado más joyas de Princess Diana? Meghan Markle vs Kate Middleton

Getty Images

Desde su legado de estilo hasta su colección de piezas icónicas, Princess Diana sigue presente décadas después… y no solo en la memoria. Sus joyas viven a través de Kate Middleton y Meghan Markle, quienes han convertido estos accesorios en verdaderos símbolos emocionales. Pero la gran pregunta es inevitable: ¿quién ha llevado más joyas de Diana?

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Kate Middleton: la heredera del estilo más clásico

Si hablamos de frecuencia y visibilidad, Kate Middleton lleva ventaja. Como futura reina, suele usar piezas históricas en eventos oficiales, lo que la convierte en la royal que más veces ha lucido joyas de Diana.

Entre las más icónicas está su anillo de compromiso de zafiro y diamantes, probablemente la pieza más reconocible de la colección. A esto se suman los pendientes Collingwood, la pulsera de perlas y diamantes y la famosa tiara Lover’s Knot, una de las favoritas de Diana.

Kate Middleton en Wimbledon 2024

El estilo real también se hereda, desde anillos hasta tiaras, las joyas de lady Di han sido reinterpretadas por Kate Middleton y Meghan Markle, cada una con su propio sello.

Getty Images

El estilo de Kate es más institucional: apuesta por piezas grandes, tradicionales y cargadas de historia, especialmente en eventos de Estado. Esto hace que su uso sea más constante y visible ante el público.

Meghan Markle: menos piezas, pero con significado personal

Por su parte, Meghan Markle ha llevado menos piezas, pero cada una con un fuerte valor simbólico. Su anillo de compromiso incluye diamantes que pertenecieron a Diana, lo que ya marca una conexión directa muy especial.

Meghan Markle

Por su parte, Meghan Markle ha llevado menos piezas, pero cada una con un fuerte valor simbólico. Su anillo de compromiso incluye diamantes que pertenecieron a Diana

Getty Images

Además, Meghan ha usado joyas como el anillo de aguamarina (que Diana llevó tras su divorcio), aretes de mariposa, pulseras y collares delicados.

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Su estilo es más relajado y moderno: prefiere piezas discretas y versátiles, muchas veces integradas en looks cotidianos o momentos personales, lo que hace que su uso sea menos frecuente pero igual de significativo.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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