Reina Sonia habla por primera vez del delicado estado de salud de Mette-Marit.

La salud de Mette-Marit de Noruega ha mantenido en vilo al país durante las últimas semanas. Después de que la Casa Real confirmara que la princesa heredera se sometió a un trasplante de pulmón debido al agravamiento de su enfermedad pulmonar crónica, todas las miradas estaban puestas en la evolución de su recuperación. Ahora, quien finalmente rompió el silencio fue la reina Sonia, que compartió sus primeras palabras públicas sobre el estado de salud de su nuera.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible para la familia real noruega, que ha enfrentado meses complicados debido al deterioro progresivo de la salud de Mette-Marit, diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018. La enfermedad fue avanzando con el paso del tiempo hasta obligarla a reducir considerablemente su agenda oficial y, recientemente, entrar en la lista de espera para un trasplante de pulmón.

Las esperanzadoras palabras de la reina Sonia

Durante una aparición pública en Kristiansand, la reina Sonia habló por primera vez sobre la operación de la princesa heredera. Visiblemente aliviada, describió el resultado de la intervención como “simplemente fantástico” y expresó su felicidad porque todo hubiera salido bien. Sus palabras representan la primera reacción pública de la monarca desde que se anunció el procedimiento médico.

La intervención se realizó en el Hospital Universitario de Oslo y, según los médicos responsables, el trasplante ha sido exitoso hasta ahora. Aunque la recuperación avanza favorablemente, Mette-Marit permanecerá hospitalizada durante varias semanas mientras los especialistas supervisan la adaptación del organismo al nuevo órgano, ajustan la medicación y controlan posibles complicaciones.

Princesa Mette-Marit de Noruega Getty Images

Un largo camino marcado por la fibrosis pulmonar

La esposa del príncipe heredero Haakon hizo pública su enfermedad en 2018. La fibrosis pulmonar es una afección progresiva que provoca cicatrices en los pulmones y dificulta la respiración. En los últimos meses, la situación empeoró significativamente, hasta el punto de requerir oxígeno suplementario y una evaluación médica que concluyó que un trasplante era la mejor opción para preservar su calidad de vida.

Ante este escenario, la Casa Real anunció a principios de junio que Mette-Marit había sido incluida en la lista de espera para recibir un pulmón compatible. Apenas unos días después, se confirmó que había recibido el órgano y que la cirugía se había desarrollado con éxito.

La familia real se mantiene unida

La recuperación de la princesa heredera ha movilizado a toda la familia. El príncipe Haakon modificó parte de su agenda oficial para acompañarla durante este proceso, mientras que sus hijos también han permanecido cerca de ella. La propia reina Sonia habría visitado a su nuera en el hospital antes de pronunciarse públicamente.

Por ahora, la Casa Real noruega mantiene la cautela y ha dejado claro que el proceso de rehabilitación será largo. Sin embargo, las palabras de la reina Sonia han llevado tranquilidad a muchos seguidores de la monarquía, que continúan atentos a la evolución de una de las figuras más queridas de Noruega.