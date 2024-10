Revelan que Carlos III le dio a Kate Middleton un permiso que siempre le negó Lady Di

El experto real Robert Jobson, autor del libro “Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen”, reveló que el rey Carlos III le ha concedido a Kate Middleton un permiso que jamás quiso conceder a Lady Di cuando fue su esposa. El autor afirma que dicha concesión se derivaría de un cambio de mentalidad en el monarca, quien se ha dado cuenta de la importancia que tiene la popularidad de su nuera para el reino.

Jobson afirmó que el soberano le ha concedido a Catherine su bendición para que ella y el príncipe William ocupen un lugar central en la Familia Real, algo de lo que siempre privó a Diana de Gales, quien, inevitablemente resaltaba en cada una de sus apariciones públicas por su brillante carisma e inigualable belleza.

Expertos afirman que Carlos sentía celos de la fama de Lady Di Getty Images

Tal y como se afirma desde la prensa británica, quedan aún vestigios de cómo el primogénito de la reina Isabel II sentía una especie de celos hacia su primera esposa, por lo cual se sentía molesto cada que Lady Di le robaba protagonismo. Prueba de ello es también la declaración dada por Diana en su polémica entrevista con Panorama, concedida en 1995, en la que afirmó que “surgieron muchas situaciones complicadas” debido a esta clase de envidia que el ahora monarca sentía por ella.

Diana Spencer dijo: “La presión que tuvimos los medios de comunicación como pareja fue fenomenal y mucha gente la entendió mal (...) Estábamos dando una vuelta por Australia, por ejemplo, y lo único que se oía era: ‘Oh, está al otro lado’. Bajo la misma línea, la fallecida princesa agregó: “Ahora bien, si eres un hombre como mi marido, un hombre orgulloso, te preocupas por eso si lo escuchas todos los días durante cuatro semanas. Y te sientes mal por ello, en lugar de sentirte feliz y compartirlo.

En diversas ocasiones el entonces príncipe Carlos se notaba incómodo por la atención que recibía su esposa Getty Images

¿Por qué el rey Carlos III le concede a Kate Middleton tener un lugar protagónico dentro de la Familia Real, como no lo hizo con Lady Di?

Carlos llegó al trono con 74 años de edad, es decir, en una etapa muy avanzada de su vida y no como idealmente lo hubiera querido. Esta situación lo hizo reflexionar acerca de cómo la Corona es percibida hoy en día por las nuevas generaciones, después de que el día de su proclamación varios grupos antimonárquicos salieran a las calles a protestar bajo el lema “El no es mi rey”.

Sin embargo, a pesar de la poca aceptación con la cual se sabía que Carlos asumió el trono, los expertos se atrevieron a especular que el soberano no permitiría que nadie le robara protagonismo, tal y como lo hizo con Lady Di. Sin embargo, eso no fue así.

El rey Carlos III ya no estaría incómodo de que alguien más en la Familia Real acapare el protagonismo @KensingtonRoyal

Robert Jobson sugirió en un artículo para el Mail Online que el monarca cambió su mentalidad y ahora se siente cómodo con que los príncipes de Gales sean “el futuro de la monarquía”. Jobson afirmó: “Si bien es la cabeza de Carlos la que lleva la corona, son William, Catherine y sus hijos los que se robarán el protagonismo. Y es inevitable que así sea”.

El experto agregó: “Y es justo. Esta vez, será con la bendición de Carlos, pues él sabe que para que la monarquía sobreviva debe ser relevante para la generación más joven”.