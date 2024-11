Revelan que el matrimonio de Federico X y Mary de Dinamarca podría ser una farsa

Fue el pasado 21 de noviembre cuando la Casa Real danesa dio a conocer nuevos retratos oficiales de los reyes Federico X y Mary Donaldson. Sin embargo, este movimiento, fuera de desatar admiración por la imagen de los monarcas, en realidad provocó que los medios locales e internacionales se volcaran a opinar sobre el actual estatus de la relación matrimonial de los soberanos.

Según se ha aseverado desde la revista alemana Bunte, el matrimonio de Federico de Dinamarca y su esposa podría ser una total farsa, la cual se habría planeado para dejar completamente atrás el escándalo por infidelidad protagonizado el año pasado por el entonces heredero, quien fue visto por las calles de Madrid paseando con la mexicana Genoveva Casanova. Un episodio que aún no logra borrarse de la memoria colectiva.

La prensa no deja de observar de cerca los movimientos de Federico X y Mary de Dinamarca @detdanskekongehus

A propósito de la asistencia de los monarcas a un concierto en Copenhague, el medio citado aseguró: “Los dos se lo tomaron con calma y no escatimaron en intercambiar sentimientos afectuosos”, asegurando que con tal actitud los royals hicieron una contundente declaración acerca de que ambos están más enamorados que nunca.

“Casi como si quisiera dejar claro que los dos van de la mano”, sentenció el medio, poniendo en duda la genuinidad de la actual cercanía demostrada por los reyes.

¿Cómo es la vida de Federico X, a un año de haber sido fotografiado con su supuesta amante?

Tal y cómo recuerda la revista Bunte, fue hace un año que el primogénito de la reina Margarita II fue visto con otra mujer que no era su esposa en Madrid.

El escándalo de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova aún no es olvidado por los daneses Getty Images

La declaración al respecto que la ex modelo Genoveva Casanova, de 47 años, dio a la prensa fue: “Tenemos amigos en común. Federico quería visitar una exposición de arte en Madrid con un amigo. Como de repente se enfermó, intervine. Me gustaría dejar claro que no tenemos ninguna relación con él. Solo somos amigos”.

Los dos visitaron una exposición, luego salieron a comer y al final Federico pasó la noche en su apartamento, según la versión de la mujer involucrada.

Federico y Mary de Dinamarca ascendieron al trono el pasado mes de enero Getty Images

Ahora, el entonces heredero está a punto de cumplir su primer año como rey, después de que la prensa especulara que su madre, Margarita II, decidió abdicar con tal de mantener a flote la buena imagen de la monarquía y dejar por completo atrás el “desliz” de su hijo.

Mientras tanto, la prensa continúa dudando sobre la perfección que Federico y su esposa se han encargado de proyectar desde que ascendieron al trono y no paran de prestar atención a cada una de las salidas que ambos hacen por separado, las cuales cada vez son más constantes.