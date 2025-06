Revelan que Meghan Markle recibirá un homenaje en esta importante gala: ¿cuándo y dónde será?

Meghan Markle vuelve a estar en el centro de atención tras darse a conocer que será homenajeada durante una gala que se realizará en los próximos días en California, según reveló la prensa estadounidense.

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Meghan Markle?

La esposa del príncipe Harry será una de las figuras homenajeadas durante una gala especial en Los Angeles que reunirá a personalidades influyentes del mundo de la ciencia, la cultura y la filantropía, según lo que recoge la revista People.

Esta gala, que llevará por nombre Night of Wonder, es organizada por el Museo de Historia Natural (NHM) del Condado de Los Ángeles y se celebrará el próximo 14 de junio en los jardines de este histórico recinto.

Meghan Markle será homenajeada el 14 de junio en una gala en Los Angeles Getty Images

“Estamos orgullosos de honrar a Meghan, duquesa de Sussex, una angelina nativa, cuyo trabajo para promover el bienestar comunitario y ampliar las oportunidades se alinea con nuestro enfoque centrado en la equidad”, explicó la presidenta y directora del NHM, Lori Bettison-Varga, en declaraciones recogidas por People.

Asimismo, este evento será una celebración de corte benéfico con el objetivo de recaudar fondos para apoyar los programas educativos, de conservación y equidad del NHM, según indica la citada publicación.

Además, la velada, que llevará el concepto de “jardín encantado”, promete sumergir a los invitados en una experiencia sensorial, con instalaciones inmersivas, música en vivo, espacios de exploración y una cena al aire libre en el North Garden del museo.

Tras separarse de la Familia Real en 2020, Meghan Markle y el príncipe Harry se establecieron en Montecito, Santa Bárbara, en California Getty Images

Por otro lado, este homenaje representa un vínculo emocional para la duquesa de Sussex, quien creció en Los Angeles. Y aunque actualmente residen en Montecito, Santa Bárbara, en varias ocasiones la royal y su familia se han dejado ver por las calles de su ciudad natal.

Así es la nueva vida de Meghan Markle en California

En los ultimos meses, Meghan ha reforzado su presencia pública con nuevos proyectos. Su pódcast “Confessions of a Female Founder” y su marca de estilo de vida “As Ever” han sido bien recibidos por su audiencia, al igual que su serie de cocina en Netflix “With Love, Meghan”. Aunque esta última recibió críticas negativas por parte de los expertos en contenido.

No obstante, este homenaje que recibirá en la gala Night of Wonder no solo celebra su trabajo más reciente, sino también una historia personal que la conecta con su ciudad natal y con el propósito de transformar el mundo desde el activismo y la empatía.