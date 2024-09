Sale a la luz el grave problema que le impediría al príncipe Andrés encontrar una nueva casa en Reino Unido

Una de las noticias que más ha estremecido a los medios de comunicación durante las últimas semanas es la posible expulsión de Windsor del príncipe Andrés, duque de York, después de que el rey Carlos III decidiera eliminar el servicio privado de seguridad que había estado proporcionando a su hermano menor desde 2022.

De acuerdo con el Daily Mail dicho cambio, el cual atenta contra la comodidad del segundo hijo de Isabel II entrará en vigor en noviembre y podría representar la antesala de la expulsión del duque de su residencia en el Royal Lodge, la cual habita desde hace más de dos décadas.

El príncipe Andrés podría ser pronto desalojado de Royal Lodge Getty Images

Ante ese escenario, el polémico príncipe Andrés ya se encontraría buscando un nuevo lugar que pudiera alojarlo y una de las posibilidades que podría estar contemplando es la casa de Belgravia de su ex esposa Sarah Ferguson. Sin embargo, de acuerdo a un experto real, existe un grave problema que le impediría al duque establecerse en esa propiedad.

¿Por qué el príncipe Andrés no podría vivir en la casa que Sarah Ferguson le ofrece?

Fue el comentarista real Gareth Russell quien aseguró ante GB News que actualmente el príncipe Andrés se estaría enfrentando a un grave problema para encontrar una nueva casa en Reino Unido. Esto debido a que instalarse en la propiedad vacía de “Fergie”, con un valor de 4 millones de euros en Belgravia, supone una carga para el contribuyente del Reino Unido.

De esta manera, el experto advirtió sobre los riesgos de seguridad que conlleva ubicar al príncipe Andrés en la casa de Mayfair: “Trasladar a alguien como el Príncipe Andrés , que es hermano de la monarca y también una figura pública muy controvertida, a una residencia privada en el centro de una de las ciudades más concurridas del mundo, no es algo que se pueda llevar a cabo de manera viable a menos que haya una presencia de seguridad allí”.

El Príncipe Andrés podría tener problemas para habitar la casa que le ofrece Sarah Ferguson Getty Images

“Además, eso no resuelve realmente el problema de cómo mantener a Andrés a salvo sin convertirlo en una carga para el contribuyente”, agregó el experto.

“A mí me parece que no hay forma de que el príncipe Andrés pueda trasladarse a Mayfair o a cualquier otra parte de Londres sin una seguridad sustancial que él mismo pagará (cosa que no podrá permitirse durante mucho tiempo) o que la pague el contribuyente”.

El señor Russell concluyó: “Independientemente de lo que uno piense del príncipe Andrés , sin duda es una figura inmensamente controvertida”.