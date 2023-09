Save the date: la princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett anuncian fecha de boda

La historia de amor de la princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, un famoso guía espiritual en Hollywood, no es como cualquier otra, y por fin hay fecha para la realización de la controversial boda.

Había una vez una princesa nórdica que vivía entre ángeles y fábulas, y soñaba con darle una nueva oportunidad al amor... Esa princesa es nada menos que Marta Luisa de Noruega quien, a días de cumplir 52 años, anunció que se casará el 31 de agosto del 2024.

La vida amorosa de la princesa ha estado en el ojo del huracán desde que contrajo matrimonio con el escritor bohemio Ari Behn, con quien tuvo tres hijas.

La primogénita de los reyes Harald y Sonia de Noruega ha luchado por amar a su manera, fue así como la princesa y Ari se casaron en 2002, en medio de lo que parecía una boda de película; no obstante, su matrimonio finalizó en 2016. Un par de años más tarde, el 25 de diciembre de 2019, Ari sería encontrado sin vida; el escritor pasaba por una fuerte depresión que lo llevó al suicidio.

Durek y la princesa Martha Luisa

Un nuevo y mediático amor

Tras la dolorosa muerte de Ari, Marta Luisa se dio una nueva oportunidad y en 2019 dijo estar enamorada del chamán autodenominado Durek Verrett.

¿Y qué sabemos de él? El estadounidense asegura haber desmitificado la espiritualidad haciéndola “alcanzable y comprensible no sólo para las personas laicas, sino también para las más avanzadas espiritualmente”.

Cuando conoces a tu alma gemela, lo sabes. He tenido la suerte de haber conocido a la mía. Marta Luisa de Noruega

“Cuando conoces a tu alma gemela, lo sabes. He tenido la suerte de haber conocido a la mía. Durek ha cambiado mi vida, como lo hace con tantas personas. Él me hizo darme cuenta de que el amor incondicional existe en este planeta. Me abraza, sin dudar ni temer... Me hace reiŕ más que nadie”, escribió la princesa en Instagram.

Pero no todo es dulzura, pues Verrett ha sido denunciado como charlatán en los medios noruegos y la controversia ha rodeado a la pareja, ya " que el título real de Marta Luisa ha sido utilizado en un contexto comercial, hecho por el cual ella se ha disculpado en su cuenta de Instagram.

La royal tampoco es ajena a la controversia. En el pasado a!irmó tener poderes de clarividencia y la capacidad de comunicarse con animales, asi mismo fue criticada por su amistad con la médium británica Lisa Williams. Lo que hace todo sentido al que haya encontrado el amor con un sanador espiritual.

Lo que no sabes de Marta Luisa

• Fue presentadora de cuentos infantiles en televisión, grabó un disco góspel y fue profesora de parapsicología.

• Estudió fisioterapia en la Universidad de Oslo, más tarde se especializó en el método Rosen.

• En 2007 fundó Astarte Education, escuela alternativa en la que enseñaba a sus alumnos a comunicarse con los ángeles.

¿Qué hay del polémico chamán?

• Durek Verrett afirma haber sido rey en otra vida y haber vivido en el antiguo Egipto.

• Dice que fue asesorado en las artes chamánicas por su abuela Suzanna von Radic, ‘princesa’ de Croacia, aunque el título es una farsa. Da la casualidad que ella falleció antes de que él naciera.

• La actual pareja de Marta Luisa aseguró en TV que predijo la pandemia en su libro Spirit Hacking, de 2019.

