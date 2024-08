Se desvela la surrealista conversación que Letizia Ortiz tuvo con este medallista olímpico español

Los Juegos Olímpicos de París 2024 terminaron el pasado 11 de agosto y durante las dos semanas de esta justa deportiva pudimos presenciar inolvidables momentos royals de la Familia Real Española, la cual fue la monarquía que estuvo más presente en las diferentes competencias para apoyar a sus atletas.

Y ha sido justo bajo este contexto que algunos miembros de la Casa Real como Letizia Ortiz tuvieron la oportunidad de conversar con diferentes deportistas de la delegación española, entre ellos el piragüista Pau Echaniz y quien ha revelado la surrealista plática que tuvo al conocer a la reina consorte.

Así fue la conversación entre Letizia Ortiz y Pau Echaniz

En una reciente entrevista del podcast La Previa con Skain, el joven deportista contó cómo fue su experiencia al momento de platicar con la esposa de Felipe VI, y tesaltó la cercanía y calidez de la consorte pese a que no había alcanzado a ducharse.

Echaniz, que ganó la medalla de bronce en piragüismo en la modalidad K1 de eslalon, dijo que Letizia fue “muy cercana” aunque a él le costó “mirarla a los ojos porque tiene una aura increíble”. También, el donostiarra le explicó que había estudiado moda y que tras escucharlo le preguntó qué tipo de moda le gustaba.

Sin embargo, en ese momento interrumpió el padre de Pau para decirle a la royal de 52 años otra de sus aficiones. “De repente le dijo a la reina: ‘mi hijo siempre está mirando eso de los Narutos, le gustan mucho esas cosas y los dibujos japoneses raritos’. Soy bastante ‘otaku’ y para mi padre cualquier anime ya son Narutos”, dijo entre risas el medallista olímpico.

El piragüista español Pau Echaniz ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

Aunque Pau considera que tras escuchar ello “la reina se quedó flipando”, dijo también que ella salvó la conversación y siguió el hilo. “Menos mal que me preguntó si me gustaba Issey Miyake (un famoso diseñador japonés), a lo que respondí que sí”. También, Echaniz aseguró que doña Letizia tiene un gran conocimiento sobre moda y que además le dijo: “ya me harás un vestido”, según lo que reveló en el podcast.

Por otro lado, este deportista no solo se dedica al canotaje sino que también estudia y acude por las tardes a su taller en donde da vida a sus creaciones de moda. Además que tiene su propia marca de ropa llamada Ranger Universal, por lo que no dudamos que en un futuro cercano la petición de la reina de tener un diseño suyo se pueda hacer realidad.