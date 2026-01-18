¿Se molestó? Así reaccionaría el príncipe William al regreso de Meghan Markle y Harry a Reino Unido

El probable regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido ya ha encendido las alarmas y las especulaciones sobre cuál será la reacción de la familia real ante el suceso. Aunque hasta el momento no existen afirmaciones oficiales por parte de los miembros de la realeza, recientemente se reportó que el príncipe William tomó una decisión que muchos interpretaron como una reacción calculada con la finalidad de protegerse del ojo público.

¿Qué decisión tomó el príncipe William para despertar las especulaciones?

Según informan diversos medios británicos, luego de que circulara la noticia de que Harry regresaría a Reino Unido, el príncipe William habría incorporado a su equipo a una reconocida gestora de crisis especializada en el manejo de reputación y escenarios complicados.

Para muchos, la incorporación de Liza Ravenscroft responde a la necesidad del príncipe de mantener una medida preventiva que lo ayude a anticiparse a posibles escenarios que puedan generar tensión entre los integrantes de la familia real.

¿Por qué decidió incluir a esta experta en su equipo?

Expertos en realeza y comunicación coinciden en que estas decisiones no responden necesariamente a una confirmación sobre molestia o incomodidad en la relación entre los hermanos. Más bien expresan la necesidad del príncipe William de mantener a toda costa la credibilidad y estabilidad de la corona; recordemos que él ascenderá al trono, y ha dejado claro en diversas ocasiones que su gestión buscará hacer las cosas diferentes a como se habían estado desempeñando. Esta decisión, por supuesto, también implica la imagen de la corona, la cual se ha visto manchada recientemente por diversos escándalos.

El príncipe William recurrió a esta estrategia para la visita de Harry a Reino Unido. Getty Archivo

Con esta medida, el príncipe estaría trabajando con alguien que ayude a manejar de la mejor forma posible futuras polémicas que amenacen con desestabilizar la imagen de la monarquía.

El príncipe Harry regresa a Reino Unido

A pesar de que durante la semana del 20 de enero el príncipe Harry estará regresando a Reino Unido para atender una cuestión legal, en el horizonte aguarda otra visita que ha tomado por sorpresa a más de un fanático de la realeza.

De acuerdo con informes recientes, el duque y su esposa, en compañía de sus hijos, estarían pisando Reino Unido luego de 4 años de no hacerlo. Aunque aún no se ha informado más sobre la esperada visita que probablemente ocurra en verano de este año, las especulaciones ya han surgido sobre una posible reunión entre ambos hermanos.

De esta forma, para muchos expertos, la decisión del príncipe William estaría respondiendo a una necesidad de protección ante futuros escándalos relacionados con los miembros de la familia real británica que a una situación personal con el príncipe Harry y su regreso en compañía de Meghan Markle.