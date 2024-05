Se revela el motivo por el que príncipe Harry habría rechazado reunirse con Carlos III en su visita a Londres

Hace dos semanas el príncipe Harry estuvo en el Reino Unido con motivo del décimo aniversario de los Juegos Invictus. Mientras que este viaje generó una gran especulación sobre una posible reunión entre el duque con su padre, el rey Carlos III.

Sin embargo, fue la oficina del pelirrojo royal la que confirmó que tal reunión no se llevaría a cabo debido a la apretada agenda del monarca. No obstante, ahora ha sido la prensa británica la que ha revelado cuál fue el verdadero motivo por el que no se dio tal reencuentro, y según lo informado, no se acerca a la versión oficial.

¿Por qué no se reunieron el rey Carlos y el duque de Sussex?

Según lo que contó The Telegraph, Harry “rechazó una reunión con el rey Carlos en Londres porque no incluía medidas de seguridad”. Mientras que el jefe de la corona británica también le habría ofrecido que se alojara en una de las residencias reales.

El príncipe Harry rechazó una reunión con el rey Carlos en Londres porque no incluía medidas de seguridad Getty Images

También, la misma publicación señala que el duque de Sussex no habría aceptado tal invitación de quedarse en la residencia que le ofreció su padre debido a que era un “lugar visible con puntos de entrada y salida públicos y sin protección policial”.

Por ello es que en su lugar prefirió alojarse en un hotel ya que así “podía ir y venir sin ser visto”. Aunque esta información ha sorprendido a propios y extraños ya que todos saben que cualquier residencia perteneciente a la realeza británica cuenta con equipo de seguridad y guardias.

Mientras que el citado medio indicó también que el esposo de Meghan Markle sigue “devastado” porque se le retiró la protección policial. Una medida que fue implementada por el gobierno británico desde que tomó la decisión de separarse de la corona inglesa en 2020. Mientras que el royal de 39 años ha intentado revertir esta medida ante los tribunales.

El príncipe Harry sigue devastado por la protección policial que se le retiró Max Mumby/Indigo/Getty Images



Por otro lado, la edición inglesa de una famosa revista señalaba que el príncipe sentía “como un desaire” que Carlos no haya podido reunirse con él. “Harry rara vez está en Gran Bretaña y obviamente quiere ver a su padre siempre que viene. No sabe cuándo volverá y está muy preocupado por su padre, así que tenía muchísimas ganas de verle”, según lo que contaba la publicación.

Pero en cualquier caso, el hecho de que padre e hijo no se hayan reencontrado lo que realmente demuestra es que la relación entre ambos no estaría en su mejor momento y que, por el contrario, parece que no existiría un acercamiento en el corto plazo.