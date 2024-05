Revelan el poderoso motivo por el que Carlos III habría rechazado reencontrarse con el príncipe Harry

La visita del príncipe Harry al Reino Unido con motivo del décimo aniversario de los Juegos Invictus generó un gran interés de los medios ya que estos especulaban que podría reunirse con el rey Carlos III; sin embargo, en esta ocasión no hubo reencuentro entre padre e hijo.

Fue el mismo duque de Sussex el que confirmó en un comunicado, a las pocas horas de haber aterrizado en Londres, que no habría reunión debido a la apretada agenda del monarca. Aunque, la prensa británica ha especulado otra razón mucho más polémica para cancelar dicho reencuentro.

¿Por qué se dice que Carlos III habría rechazado reunirse con su hijo Harry?

El periodista en realeza Richard Eden afirmó al Daily Mail que varios amigos cercanos al rey no ven con sorpresa que este haya decidido no ver a su hijo menor ya que “Carlos no necesita dramas en su vida”, puesto que “en los últimos años Harry y Meghan solo han dado preocupaciones tanto al monarca como al resto de la familia”, enfatizó.

Carlos III no se reunió con Harry por su apretada agenda, según la versión oficial Getty Images

También la misma publicación señala que la enfermedad del monarca lo habría hecho darse cuenta de algunas cosas, como el hecho de que “su tiempo podría ser muy limitado” y que, por lo tanto, “está decidido a marcar la mayor diferencia posible y tan pronto como pueda”. Por ello es que “Harry y Meghan son una distracción dolorosa de la que podría prescindir”, sugiere el experto.

Por otro parte el mismo medio indicó que los Sussex estarían en espera de una disculpa de la Familia Real Británica, aunque esta tampoco accedería a ello ni, mucho menos, a un reencuentro con los duques hasta que “pidan perdón por la angustia que han causado”.

Recordemos que desde que se alejaron de la realeza, la pareja real ha concedido varias entrevistas en las que ha hecho polémicas declaraciones de los Windsor. Además de que, a principios del año pasado, el esposo de Meghan Markle publicó un libro con sus memorias titulado Spare, y en el cual deja mal parada a su familia.

El príncipe Harry estuvo en la catedral de San pablo, en Londres, por el décimo aniversario de los Juegos Invictus Getty Images

Así que, en resumen, podemos especular que el rey Carlos se haya excusado en su agenda para no verse con su hijo. Aunque esta teoría también podría ser creíble si tomamos en cuenta que en febrero, tan pronto se supo de la enfermedad de su padre, Harry tomó un vuelo hasta Londres para ver cómo estaba.

Sin embargo, todavía queda camino por recorrer ya que otras voces expertas sugieren que la delicada situación de la monarquía inglesa, con tan pocos miembros efectivos que la representen, podría provocar que el hijo pródigo retome sus deberes reales. Algo que, sinceramente, vemos muy poco probable en el corto plazo.