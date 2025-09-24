Se revelan los primeros detalles sobre la reunión entre el príncipe Harry y Carlos, ¿se le permitirá volver como miembro real?

La tensión entre el príncipe Harry y el rey Carlos III ha sido muy notoria en los últimos años, especialmente después de que Harry decidiera apartarse de sus funciones reales, se mudara a California y publicara sus memorias que generaron críticas. Pero tras su encuentro en Londres el pasado 10 de septiembre, parece que ambos están explorando vías para acercarse.

De acuerdo con informes retomados por medios ingleses, la conversación fue “positiva” y abrió especulaciones de que Harry podría tener un retorno parcial a ciertos actos oficiales, siempre que no haya “miembros a medias” en la familia real.

“No puede haber miembros a medias”: la postura de la monarquía

Aunque hasta el momento no se ha revelado más información sobre el encuentro entre padre e hijo y que la reunión se considera como un avance en la relación de ambos, fuentes cercanas al Palacio de Buckingham han sido tajantes con la conclusión de la reunión: no habrá “miembros a medias” en la familia real.

Es decir, la institución no contempla que Harry combine una vida independiente en California con un papel oficial en Reino Unido.

Esta postura busca evitar desequilibrios con los demás royals que cumplen a tiempo completo con sus funciones. El regreso parcial de Harry solo sería posible en ocasiones específicas y bajo lineamientos muy estrictos.

Los gestos que hicieron posible el reencuentro

De acuerdo con reportes de medios británicos, Harry se habría reunido con su padre en la residencia real en Londres luego de meses distanciados. Hasta donde se tenía registro, a lo largo de estos meses, después del anuncio de la enfermedad del rey, existieron algunos intentos de acercamiento. Desde los asesores del equipo de Harry y figuras cercanas a Carlos, permitieron retomar comunicación entre padre e hijo, después de un período largo de distanciamiento.

El rey Carlos y el príncipe Harry lograron un acercamiento, ¿esto es sinónimo de reconciliación? Getty Images

Antes de esta reunión, Harry ya había propuesto compartir parte de su agenda pública con la Casa Real para evitar que sus apariciones y compromisos públicos afectaran o causaran conflictos institucionales o eventos reales.

¿Podría Harry recuperar algún papel en el futuro?

Los expertos en realeza señalan que un retorno completo es casi imposible, pero un rol limitado, vinculado a causas benéficas o eventos puntuales, sí podría considerarse. Todo dependerá de la evolución de la relación con su padre y de que las condiciones sean claras para no comprometer la estabilidad institucional de la monarquía.

Así que, por ahora, la reunión del pasado 10 de septiembre no significa que Harry esté de vuelta, pero sí marca un inicio hacia una posible reconciliación con la familia que dejó atrás.

La conversación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III abre un capítulo lleno de expectativas sobre lo que sucederá en el futuro. Más allá de los rumores, lo cierto es que la Corona mantiene su regla fija: no a las medias tintas.

Si Harry decidiera retomar su rol, será bajo los parámetros del Palacio. La pregunta ahora es, ¿aceptará los lineamientos que se le indiquen?