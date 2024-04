Una exsecretaria de Meghan Markle rompe el silencio y lanza una grave acusación, ¿qué dijo?

Desde su integración en 2018 al reino británico, Meghan Markle no ha dejado de dar de qué hablar a los periodistas, quienes, de acuerdo con el relato que el príncipe Harry hace en sus memorias ‘Spare’, no han dejado de difundir historias tergiversadas sobre su esposa, vistas desde una perspectiva de dolo en contra de ella

“Las historias empezaron a llegar a la prensa como olas a la orilla. Primero un artículo difamatorio y disparatado escrito por un biografillo de mi padre que aseguraba que yo había tenido una rabieta antes de la boda. Luego otro que era pura ficción y según el cual Meg (Meghan) trataba mal al personal”, relata el benjamín del monarca.

Lo cierto es que de alguna manera, los comportamientos de Markle sí abonaron a la inestabilidad del Palacio de Kensington, ya que desde que comenzó su residencia en dicho recinto, fueron más de 14 trabajadores los que dimitieron de su puesto, según lo señalado por el diario The Telegraph.

Una ex empleada del reino británico ha dado importantes declrciones después de cuatro años de haberse suscitado el alejamiento de los duques de Sussex del reino británico Jeff J Mitchell/Getty Images

Exsecretaria real rompe el silencio sobre la relación de Meghan Markle con sus empleados

Samantha Cohen, una ex empleada del reino británico, quien sirvió por más de 20 años a la Familia Real ha roto el silencio ante el diario australiano Herald Sun, confesando que fue ella una de las empleadas que renunció a su puesto durante la gestión de Meghan Markle a cargo de su equipo y que, además, fue interrogada como parte de un caso de investigación que acusaba a la duquesa de Sussex por acoso.

Cohen se negó a dar más detalles al respecto del caso. Sin embargo, aseguró que durante su colaboración al lado de Harry y Meghan existió en la oficina una intensa rotación de personal. “Se suponía que solo iba a quedarme seis meses, pero me quedé 18; no pudimos encontrar un reemplazo para mí y cuando lo hicimos, llevamos a esa persona de gira a África con Harry y Meghan para mostrarles cómo funcionaba todo, pero no aceptó el puesto”, declaró ante el diario.

Samantha Cohen asegura haber sido interrogada como parte del caso en contra de Meghan Markle por acoso laboral Getty Images

¿Meghan Markle acosaba a sus trabajadores?

Fue en 2021, cuando el tabloide británico The Times publicó que Markle solía hacer llorar a sus trabajadores, durante su etapa viviendo en el Palacio de Kensington. The Telegraph secundó la aseveración, asegurando que la protagonista de “Suits” se levantaba a las 04:30 horas para hacer yoga y a partir de las 5:00 am era habitual que empezara a mandar correos electrónicos a sus empleados con peticiones muy concretas, que solían repetirse cinco o seis veces al día, lo cual terminó por hartarlos y aterrorizarlos.

Meghan Markle llegó a ser acusada por acoso, de acuerdo con la prensa británica Gary Miller/Getty Images

Ante tales dichos, el príncipe Harry defendió a su esposa en su libro, aseverando que todo lo contrario a lo publicado, Meghan solía ser amable con su staff y que incluso “enviaba notas de agradecimiento de su puño y letra, se preocupaba por los empleados que estaban enfermos, enviaba cestas de comida, flores o detallitos a quien estuviera pasando por un mal momento, deprimido o enfermo y no fuera a trabajar”.