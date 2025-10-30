Suscríbete
Realeza

¿Vale lo que cuesta? Este es el traje de 3000 euros de Charlene de Mónaco que causó sensación en el palacio

La princesa Charlene vuelve a demostrar su dominio del estilo con un look beige que equilibra lujo, sobriedad y elegancia atemporal.

October 29, 2025 • 
Lily Carmona
Charlène de Mónaco recibe el otoño con el vestido blanco para una silueta sofisticada a los 47.png

La princesa de Mónaco apuesta por el traje sastre beige que define la figura.

Getty Images

Charlene de Mónaco reafirma su estatus como una de las royals más sofisticadas de Europa con su más reciente aparición pública. La princesa asistió a la presentación de una nueva Brigada Canina de la Seguridad Pública monegasca, enfundada en un traje sastre beige de Max Mara valorado en casi 3000 euros. Una elección que no solo resalta su impecable gusto, sino también su predilección por la elegancia minimalista y los tonos neutros.

Un look que redefine la elegancia clásica

El conjunto elegido por Charlene está compuesto por un blazer cruzado de silueta relajada y doble abotonadura, confeccionado en lana, acompañado de pantalones de corte recto y tiro alto. Todo el look en una gama beige que aporta luminosidad y sobriedad al mismo tiempo.

Sin embargo, esto no es lo único que resaltó de su outfit, pues la royal combinó el traje con un top blanco sencillo y unos stilettos en el mismo tono del traje, logrando un efecto monocromático muy favorecedor. Su maquillaje, casi imperceptible, y un discreto recogido bajo con raya lateral complementaron su atuendo, confirmando que la verdadera sofisticación reside en los detalles más útiles.

El sello de una de las casas favoritas de la royal

Max Marta, una de las firmas italianas más admiradas por su diseño pulcro y femenino, se ha convertido en un imprescindible del clóset de la princesa monegasca. La casa italiana, reconocida por su artesanía impecable y tejidos premium, refleja a la perfección el estilo sobrio y poderoso que Charlene ha adoptado en los últimos años, muy en sintonía con la elegancia eterna de Grace Kelly y Carolina de Mónaco.

Una inversión de lujo que proyecta poder y discreción

Aunque su precio roza los 3000 euros, este traje sastre no es solo una prenda de moda, sino una declaración de estilo y presencia. Con él, Charlene proyecta una imagen de autoridad refinada sin renunciar a la feminidad que la caracteriza. El beige, además, es uno de los tonos más versátiles y rejuvenecedores, capaz de iluminar el rostro y transmitir serenidad, cualidades que encajan a la perfección con la nueva etapa de la princesa. No por nada lo hemos visto en prendas, maquillaje, accesorios y hasta en los diseños de uñas más sofisticados del 2025.

Con cada aparición pública, Charlene de Mónaco consolidó una narrativa estética en la que el lujo silencioso y la elegancia funcional toman protagonismo. Su apuesta por los trajes sastre, ya sea de Max Mara o Alexander McQueen, otro de sus grandes favoritos y el que le hemos visto llevar durante sus más recientes compromisos reales, revela un estilo consciente, depurado y atemporal que reafirma su lugar como una de las royals más influyentes del panorama europeo y de las mejores vestidas.

Charlène de Mónaco
Lily Carmona
