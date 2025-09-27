William se reúne con el rey Carlos III en Balmoral para una conversación “soberano-heredero”

El príncipe William voló en solitario a Balmoral, la residencia de verano del rey Carlos III en Escocia, para una reunión privada. En los últimos meses, la familia real ha estado bajo el foco mediático debido a los problemas de salud del rey, de la princesa de Gales y la situación de tensión con el príncipe Harry.

A pesar de que este viaje se ha llevado con anterioridad, a muchas personas alrededor del mundo les intriga saber qué es lo que Carlos y William hablan en este tiempo como “soberano y heredero”. Este acercamiento supondría un momento clave para conversar sobre sus roles, responsabilidades y lo que viene para la monarquía británica.

El viaje a Balmoral de William

Balmoral es más que una residencia real: es un símbolo de tradición, privacidad y descanso para la Corona. Luego de sus recientes apariciones públicas en Southport en compañía de Kate Middleton, este martes, el príncipe de Gales fue captado bajando de un avión privado en el aeropuerto de Aberdeen.

De acuerdo con reportes de medios británicos, este viaje con destino a Balmoral tiene por objetivo que Carlos pase un tiempo a solas con su hijo mayor.

Con información de Mirror, una fuente cercana a la realeza, Guillermo estaría pasando unos “días informales con su padre en privado”.

El príncipe William y el rey Carlos III mantendrán una conversación privada en Balmoral. Getty Images

Una tradición anual

Aunque este viaje llamó la atención de los medios, no es la primera vez que ocurre. Fue en 2022, cuando Carlos ascendió al trono, que padre e hijo inauguraron esta tradición que en este 2025 cumple su tercer año consecutivo de realizarse. De acuerdo con reportes, estos “mini descansos” son un tiempo para abordar temas desde la perspectiva de “rey y heredero”. “No fue [un viaje] agendado con el personal superior, sino reservado para conversar como soberano y heredero”, afirmó la fuente al Daily Mail.

Este viaje no forma parte de la reunión tradicional de verano, la cual sí es considerada como unas vacaciones, una tradición que Carlos ha continuado luego del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, y se espera que dure tan solo unos días.

Una reunión privada

Al igual que ocurrió con la reunión entre el rey y el príncipe Harry, quienes se reunieron el pasado 10 de septiembre luego de más de un año sin un acercamiento, es muy probable que la información tratada durante esta nueva reunión tampoco sea revelada por ninguno de los dos o por parte del Palacio.

Aunque hasta el momento no se ha revelado nada más sobre el encuentro entre padre e hijo, muchos medios internacionales especulan sobre si estas pláticas serán con el objetivo de preparar a William para su inminente futuro como rey. Sea la razón que fuere, se espera que el rey Carlos III permanezca en este destino por lo menos hasta finales de mes, a pesar de que hace unos días también regresó a sus compromisos reales.