¿Ya olvidó el escándalo con Epstein? Mette-Marit aparece por sorpresa en la recepción de los reyes belgas

La reciente reaparición de Mette-Marit de Noruega ha vuelto a colocarla en el centro de la conversación mediática europea. Esta vez, la princesa sorprendió al asistir a una recepción oficial ofrecida por los reyes de Bélgica, un gesto que muchos interpretan como una señal clara de que busca retomar su agenda pública tras meses marcados por la polémica.

El evento, encabezado por Felipe de Bélgica y Matilde de Bélgica, reunió a diversas figuras de la realeza europea en un ambiente diplomático y elegante. Sin embargo, la presencia de Mette-Marit no pasó desapercibida. Su aparición fue calificada como “sorpresiva”, ya que había mantenido un perfil bajo luego de que su nombre se viera indirectamente relacionado con el controvertido caso de Jeffrey Epstein.

Aunque nunca se le vinculó directamente con actividades ilícitas, el hecho de que la princesa hubiera tenido contacto social con Epstein en el pasado generó críticas y cuestionamientos en la opinión pública. En su momento, la Casa Real noruega emitió declaraciones aclarando que dichos encuentros ocurrieron antes de que se conocieran los delitos del financiero, buscando así deslindar cualquier sospecha.

Desde entonces, Mette-Marit optó por reducir sus apariciones oficiales, enfocándose en causas sociales y en su familia. Por ello, su presencia en Bélgica marca un posible punto de inflexión en su estrategia pública. Vestida con un look sobrio y elegante, acorde a su estilo característico, la princesa proyectó una imagen de serenidad y control, elementos clave para reconstruir su narrativa ante los medios.

Su asistencia puede interpretarse como un respaldo tácito por parte de otras monarquías europeas, que mantienen una postura de discreción frente a controversias externas. Así que, la recepción no solo fue un acto diplomático, sino también una oportunidad estratégica para reposicionar su imagen.