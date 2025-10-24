Zelensky llega al Castillo de Windsor luego de histórica visita de Carlos al Vaticano: así fue la reunión

El presidente Volodímir Zelensky arribó al Castillo de Windsor para una audiencia con el rey Carlos III, en lo que fue una recepción ceremonial que marcó la muestra de cercanía entre la corona británica y Ucrania. La visita se produce luego de que el rey Carlos realizara una visita diplomática al Vaticano, donde el rey puso fin a la ruptura entre la Iglesia anglicana y la católica que inició con Enrique VIII.

La reunión también coincidió en el marco de la cumbre de líderes europeos, reunión que tiene como finalidad poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia.

El castillo recibe al presidente con una ceremonia especial

A su llegada al Castillo de Windsor este 24 de octubre, Zelensky fue recibido con honores por el rey y la Guardia de Honor de los Granaderos: se interpretó el himno ucraniano, hubo una salva y el presidente inspeccionó junto al rey la guarda de honor, un gesto protocolario que subraya la formalidad y la importancia del encuentro. En fotografías y videos oficiales, se puede observar al monarca y al presidente conversando en los patios del castillo antes de trasladarse al interior para una audiencia privada.

Zelensky y el rey Carlos caminan por Windsor. Pool/Getty Images

Un encuentro centrado en el apoyo a la nación

A pesar de que en anteriores reuniones con el monarca, las conversaciones se realizaban “a puerta cerrada”, destacó que en esta ocasión, la esencia de la conversación sí fue dada a conocer. De acuerdo con reportes de medios británicos, los ejes temáticos fueron la continuidad del apoyo británico y europeo a Ucrania frente a la agresión rusa; también se coordinaron pasos para la “coalición de los dispuestos”, un foro que aborda medidas a empresas rusas y el uso de congelados para financiar la defensa ucraniana.

Durante su visita a Londres, Zelensky también se reunió con el primer ministro Keir Starmer en Downing Street para afinar esos compromisos antes de la cumbre.

La visita histórica de Carlos

La recepción en Windsor sucede horas después de que el rey Carlos realizara una visita histórica al Vaticano, donde, acompañado por la reina Camila, participó en una oración pública con el papa León XIV, un gesto lleno de simbolismo, pues algo así no ocurría desde la Reforma. La cercanía en tiempo de ambos eventos ha sido interpretada por algunas personas como el esfuerzo del monarca por proyectar un liderazgo moral y diplomático en momentos de inestabilidad global. Con estas visitas continuas, el rey estaría dejando clara su intención de apoyar causas que lleven a la estabilidad y la solidaridad en Europa y el mundo.

La visita de Zelensky a Windsor no fue solo un acto protocolario, sino una plataforma para reforzar el apoyo entre ambas naciones.