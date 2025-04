Estas son las 5 mejores vitaminas para el cabello de la mujer, según los expertos en salud

Más allá de los productos externos, el secreto para una melena espectacular a menudo reside en la nutrición interna. ¿ Sabías que ciertas vitaminas juegan un papel fundamental en el crecimiento y la vitalidad de tu cabello ?

Esto es lo que opinan los expertos en salud y distintos estudios científicos respecto a las 5 vitaminas imprescindibles para fortalecer tu pelo desde la raíz.

Vitaminas para fortalecer el pelo Getty Images

Biotina (Vitamina B7): es quizás la vitamina más conocida cuando se habla de salud capilar. Numerosos estudios han demostrado su implicación en la producción de queratina, la proteína principal que compone la estructura del cabello. Una deficiencia de biotina puede manifestarse en cabello fino, quebradizo y caída excesiva . Según una investigación publicada en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, la suplementación con biotina puede mejorar significativamente el crecimiento y el grosor del cabello en personas con deficiencia.

Vitamina D: aunque tradicionalmente se asocia con la salud ósea, la vitamina D también juega un papel crucial en el ciclo de crecimiento del pelo. Investigaciones recientes, como la publicada en el Journal of Investigative Dermatology, sugieren que la vitamina D puede estimular los folículos pilosos y promover el crecimiento de cabello nuevo. La deficiencia de vitamina D se ha relacionado con diversas formas de alopecia, lo que subraya su importancia para una melena abundante.

Hierro: se trata de un mineral esencial para transportar oxígeno a todas las células del cuerpo, incluyendo los folículos pilosos. Cuando los niveles de hierro son bajos, el suministro de oxígeno a los folículos se ve comprometido, lo que puede resultar en debilitamiento y caída del cabello. Un estudio en el Journal of the American Academy of Dermatology encontró una asociación significativa entre la deficiencia de hierro y la alopecia femenina. Asegurar una ingesta adecuada de hierro es vital para mantener un cabello fuerte y evitar la caída.

Mantén tu melena fuerte y sana con estas vitaminas Getty Images

Zinc: un mineral que participa en numerosas funciones celulares, entre ellos el crecimiento y la reparación de los tejidos, incluido el cabello. También contribuye a mantener las glándulas sebáceas alrededor de los folículos pilosos funcionando correctamente, lo que ayuda a mantener el cabello hidratado y saludable. Investigaciones publicadas en la revista Dermatology and Therapy han demostrado que la deficiencia de zinc puede contribuir a la pérdida de pelo y que la suplementación puede ser beneficiosa en algunos casos.

Vitaminas del Complejo B: además de la biotina (B7), otras vitaminas del complejo B, como la niacina (B3) y el pantenol (B5), son importantes para la salud capilar. La niacina ayuda a mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece el suministro de nutrientes a los folículos. El pantenol, por su parte, puede fortalecer el cabello, mejorar su elasticidad y reducir la rotura.

Cómo integrar las vitaminas para fortalecer el pelo en tu alimentación

La mejor manera de asegurar una ingesta adecuada de estas vitaminas es a través de una dieta equilibrada y rica en alimentos como huevos, lácteos, carnes magras, legumbres, frutos secos, semillas y verduras de hoja verde. En algunos casos, y siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud, la suplementación vitamínica puede ser una opción para abordar deficiencias específicas.

Recuerda que la salud capilar es un reflejo de tu bienestar general. Nutrir tu cuerpo desde adentro es la base para lucir una melena espectacular y llena de vida. No olvides que antes de modificar tu dieta, es importante consultar al especialista.