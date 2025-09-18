La rutina de Cindy Crawford que prueba que a los 59 todavía se puede tener un cuerpo espectacular

A sus 59 años, Cindy Crawford demuestra que la edad no es un límite cuando se trata de mantener un cuerpo fuerte, tonificado y saludable. La supermodelo estadounidense, que conquistó las pasarelas en los años noventa, ha revelado detalles de su rutina fitness junto con su entrenadora Sarah Hagaman, y lo cierto es que no requiere de equipos sofisticados ni de interminables horas en el gimnasio.

La clave de su éxito está en un entrenamiento funcional que combina fuerza, cardio y disciplina. ¿Te atreves a integrarla a tu rutina diaria?

Ejercicios simples pero muy efectivos

La rutina de Cindy Crawford incluye movimientos básicos que cualquiera puede replicar en casa. Entre ellos destacan subir y bajar escaleras, un ejercicio que eleva el ritmo cardíaco y fortalece las piernas y glúteos.

Dentro de su rutina también incorpora sentadillas y zancadas, las cuales pueden ir aumentando su nivel de dificultad al agregar peso al realizarlas, pero no pienses que necesitas pesas o mancuernas, ¡no!, puedes realizarlas con objetos cotidianos como mochilas con libros, empaques de semillas o botellas con agua.

Otro básico son las planchas abdominales, perfectas para trabajar el core y mejorar la postura. Algo muy importante en estos ejercicios es que son de bajo impacto, accesibles y fáciles de realizar en nuestra vida diaria, ideales para quienes no tienen tiempo para ir al gimnasio.

Cardio funcional sin máquinas

La modelo ha decidido dejar de lado los aparatos y apostar por los ejercicios de cardio funcional que elevan la frecuencia cardiaca rápidamente. Entre ellos destacan los clásicos como los burpees o los mountain climbers, dos ejercicios que también mejoran la resistencia y ayudan a trabajar músculos de piernas y glúteos. Conforme vamos envejeciendo, es vital fortalecer nuestros músculos para evitar la pérdida de esta masa y posteriormente dañar nuestros huesos.

De esta forma, su rutina logra un equilibrio entre la fuerza y el cardio, logrando un entrenamiento completo que quema calorías y tonifica el cuerpo.

La constancia, el verdadero secreto

Más allá de los ejercicios, Cindy Crawford asegura que el éxito está en la constancia. Según ha compartido en sus redes sociales, entrena de tres a cuatro veces por semana durante 45 minutos. Este hábito, sumado a hábitos de vida saludables, le ha permitido conservar no solo su figura envidiable, sino también energía, vitalidad y bienestar en general.

La rutina de Cindy Crawford confirma que a los 59 años es posible mantener un cuerpo espectacular con ejercicios sencillos, constancia y un estilo de vida equilibrado. Pero más allá de analizarlo desde la perspectiva de lo estético, esta rutina debería ser nuestra mayor motivación para lograr vivir una edad madura de forma saludable. Olvida los pretextos, pues no se requiere de rutinas extremas para estar en movimiento, sino de disciplina y compromiso con una misma.