Salud y bienestar

La rutina secreta de Jennifer Aniston para lucir el abdomen marcado a los 56 años sin esfuerzo

Con sesiones de 40 minutos, la actriz demuestra que es posible mantenerse en forma sin desgastarse en el gimnasio.

September 02, 2025 • 
Lily Carmona
Jennifer aniston

Jennifer Aniston revela su rutina para mantenerse en forma a los 50.

Getty Images

A sus 56 años, Jennifer Aniston sigue siendo un referente de estilo, belleza y bienestar en Hollywood. Mientras muchos se preguntan cuál es el secreto detrás de su abdomen definido y su figura tonificada, la actriz ha revelado que no son producto de horas en el gimnasio ni de rutinas extenuantes. Su clave está esta rutina de ejercicio secreta: el método Pvolve, un tipo de entrenamiento funcional de bajo impacto que ha transformado no solo su cuerpo, sino también la manera en la que se relaciona con el ejercicio.

¿Qué es el método Pvolve?

Pvolve es un sistema de entrenamiento diseñado para fortalecer, esculpir y mejorar la movilidad del cuerpo, sin necesidad de rutinas de alto impacto. Combina movimientos funcionales con técnicas de bajo riesgo articular, lo que lo convierte en la opción perfecta para quienes están buscando resultados efectivos sin comprometer la salud de las extremidades u otros músculos del cuerpo.

A diferencia de los entrenamientos tradicionales que priorizan la intensidad, Pvolve se centra en la precisión, control de cada movimiento y la frecuencia de su realización, favoreciendo el trabajo profundo de los músculos y evitando lesiones comunes.

La rutina de Jennifer Aniston

La actriz practica Pvolve desde hace dos años bajo la guía de la entrenadora Dani Coleman, quien se ha destacado como una de las figuras del fitness más importantes del momento y ha adaptado el programa a las necesidades de Jennifer. Sus sesiones duran aproximadamente 40 minutos y se realizan de tres a cuatro veces por semana, adaptándose a la energía que la actriz siente en el día de entrenamiento. En diversas entrevistas, Aniston ha confesado que sus rutinas favoritas son el Sculpt & Burn, una clase que combina cardio de bajo impacto con ejercicios de fortaleza, y el entrenamiento de fuerza, donde se emplea el uso de mancuernas y bandas elásticas de resistencia para trabajar los músculos de manera focalizada.

“De todos los entrenamientos que ha probado a lo largo de los años, este es el que ha transformado mi cuerpo más que cualquier otro”, compartiría la actriz con People.

Beneficios del entrenamiento de Jennifer en mujeres 50+

El método que conquistó a Aniston también se ha popularizado entre mujeres de más de 50 que buscan una forma inteligente de mantenerse en forma. Algunos de sus beneficios incluyen la reducción de la rigidez articular, ayuda a mejorar la movilidad y la flexibilidad, es perfecta para definir los músculos sin sobrecargarlos y ayuda a fortalecer el abdomen.

Además, al ser un entrenamiento de bajo impacto, puede adaptarse a distintos niveles y edades, lo que lo convierte en el aliado perfecto para practicar una disciplina efectiva a largo plazo.

Jennifer Aniston ha encontrado el secreto para mantener su cuerpo fuerte, definido y saludable a sus 56 años, demostrando que no se necesita de rutinas pesadas ni de horas en el gimnasio para ver resultados sobre nuestra figura. Lo importante no es la rutina, sino mantenerse en movimiento sin importar la edad que se tenga.

Jennifer Aniston Rutina fitness
Lily Carmona
