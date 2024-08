Nutrición holística: ¿qué es y cómo nos beneficia?

Basándose en los principios de la medicina hipocrática, Hellen Kalach ha desarrollado una línea de productos naturales y programas dietéticos diseñados para nutrir nuestro cuerpo desde adentro hacia afuera. Al respetar los ciclos de la naturaleza y utilizar ingredientes de origen sostenible, sus creaciones nos permiten conectar con la tierra y experimentar un bienestar profundo.

Qué es la alimentación holística

La nutrición holística va más allá de la alimentación: es un viaje hacia el bienestar integral. Al escuchar las necesidades de tu cuerpo y mente, te guía a encontrar un equilibrio profundo y duradero que transforma tu estilo de vida por completo.

“Si llega a mi consultorio un atleta de alto rendimiento no le doy una dieta semejante al de una mujer embarazada, ya que sus reservas calóricas y neurológicas son distintas, por eso ningún régimen alimenticio es el mismo para todos; me gusta que mis pacientes me cuenten su día completo, para detectar qué es vital para entrar en balance y eso es precisamente lo que busca la nutrición holística, la cual debe acompañarnos en todas las áreas de nuestra vida”, asegura la experta en nutrición.

Olvídate de las dietas restrictivas. Este enfoque te empodera a crear una alimentación personalizada que te haga sentir bien, sin obsesionarte con las calorías. Al escuchar a tu cuerpo, descubrirás que la salud y el bienestar pueden ser deliciosos.

Comer sin prisa te reconecta con tu centro y te permite hacer mejor procesamiento de tus alimento Archivo

La conexión mente-cuerpo es más fuerte de lo que imaginamos. Según un estudio de Harvard, nuestros pensamientos negativos sobre la comida pueden generar una respuesta fisiológica que dificulta la pérdida de peso y el disfrute de alimentos saludables.

Y es que se ha descubierto que tenemos un segundo cerebro en el estómago, lo que arroja nuevos conocimientos sobre el aprovechamiento energético y anímico, ejemplo de ello es cuando nos decimos una y mil veces: “Ninguna dieta me sirve” o “me cuesta mucho alcanzar mis logros”, estas vibraciones preestablecidas hacen que tu cuerpo acate que nada funcionará al concentrar tu energía en los decretos y metalizaciones incorrectos.

Además de este hallazgo científico, la experta advierte: “He comprobado que al analizar los marcadores de mis pacientes (lo que les gusta y lo que no) avanzamos más rápido en sus metas, ya que de esta manera dejamos fuera del lenguaje expresiones de severidad, como sacrificio o esfuerzo, y las reemplazamos por otras más inspiradoras: pausa o rutina, ya que, pensémoslo, a nadie le gusta castigarse, entonces, si hoy rompiste la dieta está bien, tal vez tu cuerpo necesitaba más azúcar o tal vez otro nutriente para estar nivelado, pero el resto del tiempo les pido que sean fieles al programa diseñado”.

Para muchas de nosotras la comida, además de ser una necesidad, es un placer Getty Images

Cómo adquirir el hábito de comer sano

La pregunta es ¿por qué deberíamos buscar refugio o albergue en la comida? La alternativa a la comida cómoda o rápida es el contacto humano mediante el cariño y la compañía, no al revés, como sugiere la psicóloga Thelma Rushkin, del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de Chile. “Cuando asociamos alimentos a emociones puede convertirse en un arma de dos filos, ya sea que podemos traer recuerdos lindos o eventos tristes, en los que asociamos un sentimiento con algún tipo de ingesta, desde bebidas embriagantes hasta comida chatarra. En ambos casos lo prudente es pensar: ¿Si hago esto me repongo de lo que me duele o no?”, señala.



¿Qué puedes empezar a hacer ahora para cambiar los patrones negativos? Si ya detectaste que te sientes más cansada de lo normal, irritada o inflamada, no sólo se debe a una alimentación desequilibrada, sino a la falta de movimiento, pues el confinamiento nos impide hacer actividades cotidianas, por lo que armarte de una buena selección de ejercicios y preparar un menú para toda la semana hará la diferencia en tu vida; no sólo verás los resultados en tu cintura, sino en tu cartera, ya que te estarás apegando a un régimen y a un presupuesto, de este modo comprarás menos comida para llevar y experimentarás lo relajante que es prepararte algo rico y Saludable para ti y tus seres queridos. “La experiencia me ha enseñado que en vez de consumir comida congelada o preparar comida que no despierta emociones, hay que optar por probar cosas nuevas y saludables, y es que cocinar es un acto de amor propio que despierta nuestros sentidos del aletargamiento, al estimularnos mediante texturas, olores y sabores, ello nos permite expandir el paladar y redescubrir gustos personales”, afirma Hellen Kalach. Así que es momento de pensar en lo sano y en lo natural, y no sólo cambiar nuestra dieta , sino nuestra forma de vida. ¡Da pie a la perfecta sintonía de mente, corazón y cuerpo, que da como resultado un físico pleno sin agotamiento, estrés o dolencias!

Descubre cómo mejorar tu sueño, aumentar tu energía y fortalecer tus relaciones sociales a través de una alimentación consciente y hábitos saludables. La alimentación holística va más allá de las calorías; nutre cada célula de tu cuerpo, brindándote energía y vitalidad. Cada vez que cocinas, estás alimentando no solo tu cuerpo, sino también tu mente. La liberación de endorfinas y otros neurotransmisores te ayuda a reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo. Recuerda: comer sin prisa te permite disfrutar plenamente de tus alimentos y optimizar la digestión, favoreciendo un vientre plano y una sensación de ligereza.