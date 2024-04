“Oatzempic”, ¿la alternativa natural y casera al Ozempic para la pérdida de peso?

La bebida “Oatzempic” ha tomado por asalto las redes sociales, donde se han vuelto virales videos que prometen resultados sorprendentes en la pérdida de peso y una mejora general de la salud. Sin embargo, ¿es esta bebida realmente lo que promete o se trata de una simple tendencia viral sin fundamento científico?

Lo afirman con total seguridad, pero carecen de sustento. Diferentes usuarios de redes sociales han descubierto una bebida milagrosa para bajar de peso: Oatzempic, afirmando que:



Tuvieron una pérdida de peso rápida y efectiva.

Mejoraron su digestión, combatir el estreñimiento y acidez estomacal.

Redujeron sus niveles del colesterol y el control del azúcar en sangre.

Experimentaron un aumento de energía y bienestar.

¿Qué es y cómo se prepara el Oatzempic?

La receta es sencilla, se trata de una simple mezcla de avena, agua y jugo de lima, pero, según sus defensores, promete resultados sorprendentes en la pérdida de peso. No se requiere ningún equipo o ingrediente especial para prepararla. Sólo se combinan los ingredientes comunes en una batidora y ¡listo!

Toda la información sobre esta bebida viral es compartida por los usuarios de redes, por lo que no existe una única receta, las cantidades de los ingredientes fluctúan y las instrucciones de preparación y consumo varían: algunos lo toman en ayunos como sustituto del desayuno, otros lo combinan con ayuno intermitente. Y ese es uno de los peligros de esta bebida viral: no hay instrucciones claras, no hay medición comprobable de los resultados y, sin dirección, hay quienes pueden llegar a extremos poco saludables.

¿Realmente es una alternativa al Ozempic?

Mientras que Ozempic es recomendado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, “Oatzempic” es la suma de ingredientes que, si bien son sanos, no ofrecen los mismos beneficios que el medicamento, como la reducción de los niveles de azúcar en la sangre, ayudar a bajar el apetito y, por ende, funcionar para bajar de peso.

¿Cómo funciona Ozempic? “Ozempic, junto con otros medicamentos populares como Wegovy, Victoza y Saxenda, es un agonista del receptor del péptido 1 tipo glucagón (GLP-1), que actúa imitando la hormona GLP-1 producida naturalmente por el cuerpo. Esto ralentiza el proceso de digestión, lo que puede ayudar a los pacientes a mantenerse satisfechos durante más tiempo y comer menos”, explica Health.

¿Es malo consumir avena? No, al contrario. “El consumo de productos de avena se ha asociado con la reducción del colesterol sérico y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como con la prevención de la diabetes y los trastornos gastrointestinales”, reporta un artículo del Instituto de Ciencia, Tecnología y Nutrición de los Alimentos, de España.

Y no sólo eso, los “estudios muestran que la ingesta de fibra dietética y cereales integrales favorece la pérdida de peso corporal, y esta sería una nueva vía para combatir las tendencias actuales de la obesidad. El consumo de productos de avena con OBG elevado da una percepción de saciedad y distensión estomacal, lo que reduce el hambre”, sostiene un estudio sobre los beneficios de este cereal.

Lo malo no es el batido o bebida en sí (aunque la receta podría ser mejorada), lo malo es compararlo con un medicamento clínicamente probado, esperar resultados milagrosos o aceptar retos virales que pueden poner en riesgo tu salud. Toma en cuenta que la bebida “Oatzempic” no es nutricionalmente completa y su consumo prolongado podría llevar a deficiencias nutricionales, especialmente si se utiliza como reemplazo de comidas.