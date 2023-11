¿Qué ejercicios debe hacer un principiante en el gym?

Si estás leyendo esto es porque seguramente ya entraste al gym o, al menos, tienes planeado hacerlo muy pronto. Sin embargo, debes saber que si te inicias en este tipo de rutinas, hay algunos ejercicios o movimientos que se vuelven ideales para principiantes.

Así que si este es tu caso, no te preocupes que te diremos qué ejercicios puedes incorporar a tu rutina de gimnasio, pues además de contornear y moldear tu físico, tampoco lastimarán tu espalda o alguna otra parte del cuerpo, ya que no son tan intensos y además son fáciles de hacer, si es que no sueles realizar actividad física.



Ejercicios con mancuernas

En caso de que tengas poco tiempo yendo al gym de manera periódica, deberías considerar los ejercicios con mancuernas, pues son movimientos sencillos pero que, si lo realizas de manera correcta, puedes ganar mayor fuerza.

Los ejercicios de apertura con mancuernas son ideales para principiantes Pinterest

En este sentido, uno de los ejercicios que puedes hacer es la apertura de mancuernas y te decimos cómo ejecutarla. Acuéstate boca abajo en un banco plano y toma una mancuerna en cada mano. Luego estira los brazos a los costados del torso, por encima de la cabeza, para que las pesas o mancuernas se junten en medio. Repite esta posición varias veces.



Zancadas andando

Otro de los ejercicios más efectivos para principiantes son los de las zancadas andando, las cuales sirven bastante para fortalecer principalmente las piernas, cadera y glúteos. Y si bien no es el ejercicio más fácil del mundo, tampoco es tan difícil hacerlo.

Este tipo de zancadas fortalecen principalmente piernas, glúteos y cadera Pinterest

Literalmente, es como si caminaras pero en su lugar darás una zancada. Ponte de pie y luego da un gran paso hacia delante con un solo pie, y dobla ambas rodillas hasta que la rodilla trasera esté paralela al suelo pero sin tocarlo. Después haz una pausa, levántate y repite el mismo movimiento pero con la otra pierna.



Espalda - polea frontal al pecho

Aprovechando que estás en el gimnasio, haz uso de las diferentes máquinas que se encuentran ahí, como la polea. Sin embargo, debes aprender a usarla de manera correcta para que los ejercicios que realices sean realmente efectivos, como la espalda - polea frontal de pecho.

Ejercicio de espalda - polea frontal al pecho, es ideal para principiantes en el gimnasio Especial

Para empezar, siéntate frente a la polea alta, de forma que la barra esté situada directamente sobre la cabeza frente a tu cuerpo y los pies en el suelo, mientras el torso está erguido. Luego, toma los ángulos de la barra larga, con las palmas al frente, para que jales la polea y después la pongas en su lugar. Repite este movimiento varias veces.