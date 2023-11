Qué es el grooming, porqué nos urge hablar de él y cómo evitarlo

El grooming es un fenómeno que se refiere al acoso y manipulación de menores por parte de adultos. Urge hablar de este tema para crear conciencia sobre los peligros que enfrentan los jóvenes en el mundo digital y evitar que sean abusados.

Recientemente, en lo que parecía una inocente plática en un podcast, una joven maquillista contó cómo conoció a su ahora esposo. Lo que parecía una historia romántica terminó por ser un testimonio del terror, pues cuando se conocieron ella iba en la secundaria y él, casado y con un hijo, estaba cercano a los 30 años.

El grooming no es un tema fácil de conversar y, tal vez, podría ser “normalizado” según los usos y costumbres de cada región. Sin embargo, urge exponerlo, entender de qué va y, lo más importante, dejar en claro que los menores de edad son precisamente, menores, pero también tienen derechos.

El grooming ocurrre “cuando un adulto mediante engaños y mentiras se gana la confianza y establece algún tipo de amistad con una niña, niño o adolescente a través de Internet, ya sea vía redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico, entre otros, con el fin de obtener imágenes o videos con connotación o actividad sexual”, de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor.

El aislamiento de la víctima es muy importante, el agresor rompe la red de apoyo natural del menor dejándolo desprotegido. Pexels

Tenemos que hablar de grooming

Para entender más de esta problemática, Vanidades conversó en exclusiva con Belén Soto, como sobreviviente de abuso y grooming, la actriz y escritora chilena nos compartió, de viva voz, sus conocimientos expertos para ayudarnos a comprender, identificar y prevenir esta práctica.

Según tu propia experiencia, ¿qué es el grooming?

“Honestamente para mí el grooming es un concepto muy nuevo que se está utilizando para que suene de una de una manera “mas bonita” su significado, ya que la palabra real sería pedofilia o estupro. Todas son adecuadas. Tanto el grooming como la pedofilia o estupro, se basa en acosar y abusar sexualmente a un menor de edad, sea cual sea el género. La diferencia del grooming sería que esta, se basa hacia el ciberacoso, quiere decir que por lo general se manifiesta de manera online”.

Él, primero, creó un tipo de aislamiento hacia mis redes de apoyo y ayuda Belén Soto

¿Cómo detectarlo? ¿Existe documentado algún patrón de conducta?

“En mi experiencia, una de las cosas que hoy en día puedo detectar de lo que me tocó vivir, fue: él primero creó un tipo de aislamiento hacia mis redes de apoyo y ayuda. En este caso, padres, amistades, y personas de confianza. Haciéndome creer, que él, era la única persona que de verdad me iba a cuidar y poniéndome en contra del resto. También por otro lado, hacerme ver y creer sobre una relación “secreta” donde mientras más intima, y secreta fuera, más divertida sería, y yo no podía romper”.

“Incluso veces, me envió notas de prensa de diarios donde profesores que realizaban estupro justamente con alumnas, eran condenados a cárcel, justamente para hacerme ver y creer que si yo rompía el juego, eso le podía pasar a él. Por lo tanto, tenía que cuidarlo”.

A sus 26 años, la historia de Belén Soto ayuda a empoderar a otras mujeres. Cortesía

Sabemos que es un tema personal y difícil de contar, pero ¿nos podrías compartir tu experiencia?

“Todo parte a mis 15 años, cuando me toca vivir este abuso con un hombre 15 años mayor que yo durante 3 años de mi juventud mientras filmaba una de las novelas de ese año. En un comienzo, todo se veía como si fuera una amistad, preocupación y muestras de cariño hacía mi persona. Jamas lo vi como algo negativo, sino mas bien como “wow, que atento” pero luego, las conversaciones ya no eran solo en el espacio de trabajo, sino, que comenzaron a ser por mensajes, en secreto y a escondidas ya que esta persona tenía pareja en ese momento, y aún así, los mensajes podían ser a cualquier tipo de hora y día para comenzar a controlar mi vida, desde como me vestía, donde estaba, con quien me relacionaba y sobre todo, que siempre le enviara fotos. Cuando ya comienza a tomar confianza conmigo, es cuando viene la etapa de querer relacionarse de alguna manera sexual, incluyendo mensajes insinuantes y jugando con mi mentalidad, para ver hasta dónde podía llegar”.

Y así fue, como caí durante 3 años, creyendo que lo que estaba viviendo, era una “relación amorosa” pero no, eso no es, ni era amor. Belén Soto

¿Cómo evitar caer en una situación de grooming?

“Primero, creo que es necesario decir que nadie esta exento de vivir un abuso, o un tipo de grooming, esto es tanto para hombres como mujeres. Y tambien, el receptor puede venir de ambos géneros.

Pero siempre intento de reforzar, lo importante que es la información, ese es mi gran lema de vida y de mi segundo libro, Mujer Power: “La información es poder” si tienes las herramientas, la educación y la información en tus manos, tienes el poder de decidir” y quizá, si hubiera tenido la información y poder en mis manos a mis 15 años, probablemente, podría haber evitado el abuso que viví como muchos otros adolescentes. Pero no fue el caso.

Y siempre, contar con las redes de apoyo y de confianza necesarias para poder hablar este tipo de temas, eso es sumamente importante, sobre todo también para los padres, para que puedan crear espacios de conversaciones y dialogo con sus hijos.

¿Por qué nos urge hablar sobre el grooming?

“Justamente, porque como sociedad no podemos normalizar o romanizar este tipo de situaciones. Sobre todo por la cantidad de horas que jóvenes y adolesentes trasncurren dentro de redes sociales donde sabemos lo fácil que es poder contactar a un menor de edad de manera virtual.

Si se entrega la educación, información y herramientas para evitar este tipo de situaciones, va ser una gran manera de generar conciencia en el caso de vivirlo y necesitar conversarlo con alguien para pedir ayuda”.

En su segundo libro, Belén Soto plantea la siguiente pregunta: ¿por qué no empiezas a disfrutar tu vida en vez de “soportarla”? Cortesía

¿Cuál es el impacto emocional y psicológico que el grooming tuvo en tu vida?

“Esto hizo que perdiera por completo mi autoestima, amor propio y seguridad en todo ámbito de mi vida. Caí en una depresión muchos años por no lograr querer mi cuerpo, y no sentirme suficiente. Lo mismo con el amor, tuve que volver a aprender a amar, y ser amada, porque el concepto que tenía era muy erróneo. Pero para eso, tenía que comenzar conmigo misma. Suplí mi felicidad a través del azúcar y comida. Caí en todos los trastornos alimenticios que pude haber conocido, siendo bulímica, crisis de pánico, etc.

Así fue como escribir, se convirtió en una terapia en mi vida, y mi manera de poder superar el momento amargo que vivía, y de poder entender y reencontrarme con esa parte de mí que tan perdida se sentía.

A través de mi primer libro “No te Lo mereces” cuento todo lo que viví a través de este abuso. Y ya en mi segundo libro, “Mujer Power” expongo todas las temáticas sobre empoderamiento femenino que me hubiese encantado leer y reflexionar a mis 15 años para evitar este abuso o grooming”.

¿Cuál es tu mensaje para aquellos que aún no son conscientes de los peligros del grooming?

“Siempre mi consejo va ser el diálogo y la conversación. Que se atrevan a hablar, pedir ayuda y plasmar las inseguridades o inquietudes que pueden tener acerca lo que están viviendo. Sobre todo si eres menor de edad, buscar un adulto de confianza que te ayude en este proceso”.

En caso de ciberacoso, en México, denuncia en Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad : al número telefónico 088, el cual opera las 24 horas del día, los 365 días del año o al correo ceac@cns.gob.mx.

En Argentina puedes comunicarte por WhatsApp al 11-3133-1000. También te puedes comunicar a la línea 102 o a la línea 137.

En España, de acuerdo al INCIBE: “es imprescindible contactar con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Es un delito complejo y ellos sabrán indicarnos los pasos que debemos seguir”.

Considera que evitar conversar sobre determinados temas, no te protege o salva de que se presenten en tu vida. Por eso nos urge poner sobre la mesa el tema grooming, entender qué es y dejar de romantizar ese tipo de relaciones, esas ¿ que ponen en riesgo la salud emocional, física y mental de los menores de edad.