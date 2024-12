Un experto de Harvard revela 3 poderosas técnicas para gestionar mejor las emociones

La gestión emocional es clave para alcanzar una vida más plena y feliz. Así lo afirma Arthur Brooks, reconocido catedrático de liderazgo en la Harvard Kennedy School y profesor en Harvard Business School. Brooks, quien ha dedicado su carrera a estudiar la felicidad, propone tres poderosas técnicas para manejar las emociones, basadas en un profundo análisis de la psique humana realizado por la Universidad de Harvard.

En un video publicado en The Well, Brooks explica que el ser humano tiende a priorizar las experiencias negativas sobre las positivas, lo que puede llevar a sentimientos de tristeza y frustración. Sin embargo, aprender a gestionar nuestras emociones no solo nos acerca a la felicidad, sino que fortalece nuestras relaciones personales y nos permite encontrar mayor equilibrio en la vida.

Estrategias de inteligencia emocional para mejorar tu vida

Crear buenos recuerdos: este es el primer consejo del experto y consiste en crear recuerdos bonitos. “Es fundamental atesorar cada momento feliz para contrarrestar la tendencia a enfocarse en lo malo”, explica Brooks. Al recordar conscientemente momentos agradables, podemos evitar caer en patrones de tristeza y pesimismo.

Llevar un diario: Brooks sugiere volcar las emociones en papel, dando prioridad a los recuerdos positivos. “Escribir nos ayuda a mejorar nuestro autoconocimiento y a procesar lo vivido con mayor claridad”, destaca. Volver a leer estos registros tiempo después permite ver la vida con una nueva perspectiva.

Encontrarle sentido a las experiencias negativas: el experto asegura que incluso de los malos momentos podemos aprender algo valioso. “Encontrar el equilibrio emocional nos permite crecer, entender nuestras emociones y vivir mejor el presente”, sintetiza el catedrático.

Estas estrategias, basadas en la inteligencia emocional, son herramientas poderosas para gestionar nuestras emociones y acercarnos cada día más a la felicidad. Recuerda que la vida tiene altas y bajas, lo importante es aprender cómo encarar cada etapa.