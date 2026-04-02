¿Viaje en Semana Santa? Esto es todo lo que debes empacar sí o sí

Si ya tienes listo tu plan de viaje en Semana Santa, seguro tu maleta sigue siendo ese pendiente y sí, entre la emoción o las prisas es súper fácil olvidar cosas básicas o, peor, empacar de más. La idea aquí no es llevar toda tu casa, sino elegir bien lo que realmente necesitas para disfrutar sin complicaciones.

Básicos que no pueden faltar en tu viaje esta Semana Santa

Traje de baño Agua Bendita

Fotoprotector ISDIN

Sandalias Dior

Chanel Rouge Allure Velvet

Bolso Le Speedy Louis Vuitton

Gafas Stradivarius

Conjunto fresco Aerie

Mochila Gaston Luga

Sandalias Birkenstock

Maleta Kipling

Más allá de la lista, el secreto está en empacar con cabeza fría. Pregúntate: “¿realmente lo voy a usar?” Si la respuesta es no, déjalo.