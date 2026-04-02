¿Viaje en Semana Santa? Esto es todo lo que debes empacar sí o sí

Si ya tienes listo tu plan de viaje en Semana Santa, seguro tu maleta sigue siendo ese pendiente y sí, entre la emoción o las prisas es súper fácil olvidar cosas básicas o, peor, empacar de más. La idea aquí no es llevar toda tu casa, sino elegir bien lo que realmente necesitas para disfrutar sin complicaciones.
Básicos que no pueden faltar en tu viaje esta Semana Santa
Traje de baño Agua Bendita
Fotoprotector ISDIN
Sandalias Dior
Chanel Rouge Allure Velvet
Bolso Le Speedy Louis Vuitton
Gafas Stradivarius
Conjunto fresco Aerie
Mochila Gaston Luga
Sandalias Birkenstock
Maleta Kipling
Más allá de la lista, el secreto está en empacar con cabeza fría. Pregúntate: “¿realmente lo voy a usar?” Si la respuesta es no, déjalo.