5 diseños de uñas rojas elegantes que estarán de moda en primavera

No hay temporada más linda para reinventar nuestro look que la primavera, pues todo florece, la ropa se vuelve más ligera, los días son más largos y las uñas también merecen su momento de protagonismo. Si hay un color que nunca pasa de moda pero cada año se reinventa, ese es el rojo. Por esa razón, te enseñamos algunas manicuras con este clásico que promete no pasar de moda.

Así que inspírate en estos diseños de uñas rojas elegantes que ya están marcando tendencia. La buena noticia es que son perfectos para cualquier ocasión; desde un brunch con amigas hasta una cena formal.

1) Uñas rojas cherry, sencillas pero elegantes.

El rojo cereza es el tono estrella de la primavera; es más vibrante que el borgoña, pero menos intenso que el rojo pasión, lo que lo hace perfecto para quienes quieren algo coqueto pero sofisticado. Este diseño queda divino en uñas cortas cuadradas o almendradas y lo puedes combinar con accesorios dorados.

2) Uñas rojas francesas invertidas

Si quieres algo más original, prueba con las francesas invertidas: solo debes pintar las puntas; el toque rojo va en la base de la uña, como si fuera un pequeño semicírculo. Esta técnica queda espectacular con un tono satinado, tipo vino o escarlata, sobre una base nude o lechosa.

3) Uñas rojas cortas con corazones

¿Qué es la primavera sin amor? Este diseño combina lo mejor de ambos mundos, tanto la fuerza del rojo con la delicadeza de los pequeños corazones. La clave está en mantenerlo minimalista con una decoración por uña o incluso solo en el anular, para no sobrecargar.

4) Uñas rojas con dorado

El acabado brilloso en las uñas rojas tiene algo hipnótico, especialmente cuando lo combinas con pequeños detalles metálicos en dorado o plateado. Puede ser una línea fina en el centro de la uña, una media luna o puntitos geométricos. ¡Juega con el diseño que deseas conseguir!

5) Uñas efecto ombré rojo

El efecto ombré sigue fuerte esta temporada, y el rojo no se queda fuera, así que puedes jugar con distintos tonos de rojo (desde coral hasta burdeos) y difuminarlos desde la base hasta la punta. El resultado será una manicura sofisticado, original y con un aire muy artístico.

Ahora que conoces estos diseños de uñas rojas, ¿las probarías? Recuerda que tu manicura es un reflejo de tu sentido de la moda.